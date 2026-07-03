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A Copa do Mundo das goleadas? Entenda o impacto do novo formato e veja os números

Entenda como o novo desenho do torneio influenciou o salto no número de placares elásticos e transformou a atual edição em um marco ofensivo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
03/07/2026 14:26
Atualizado há 2 minutos
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Bola balançando as redes durante a Copa do Mundo de 2026.
Bola balançando as redes durante a Copa do Mundo de 2026 (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

A Copa do Mundo deste ano, que pela primeira vez conta com 48 seleções, tem chamado a atenção do público pela quantidade de gols e goleadas protagonizadas até o momento. O Mundial, disputado em conjunto nos Estados Unidos, México e Canadá, reúne uma quantidade recorde também de jogadores, estimados em 1.248 atletas entre todas as equipes inscritas.

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    O motivo desse aumento, sob o discurso oficial da Fifa, reside na inclusão global e na democratização do esporte, o que vem acompanhado de uma expansão do potencial que 48 seleções geram em comparação aos tradicionais 32 participantes.

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    Quem tem aproveitado essa disputa de forças entre as equipes são os grandes astros do futebol mundial. Lionel Messi (6 gols em três partidas), Mbappé (6 gols em quatro jogos), Haaland (5 tentos em três confrontos) e Harry Kane (5 gols em quatro duelos), além de Dembélé, Oyarzabal e Vinícius Júnior (todos com 4 gols em 4 jogos), encabeçam a lista de artilheiros.

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    • Essa pontaria dos principais atacantes tem rendido um elevado número de goleadas no torneio. Se contarmos como goleadas as vitórias por mais de três gols de diferença, foram registradas 19 na primeira fase, em um total de 72 jogos, sendo 11 delas sofridas por seleções pouco tradicionais, que possuem no máximo quatro participações em Copas do Mundo.

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    Em nível de comparação, no Mundial de 2022, houve apenas 9 goleadas em 64 partidas. Por outro lado, nesta edição de 2026, nesse mesmo recorte de 64 confrontos, o volume de placares elásticos saltou para 18.

    — Sob a ótica do entretenimento e da inclusão global, o novo formato do Mundial é excelente. Celebrar novas culturas no futebol é vital. Contudo, do ponto de vista puramente técnico, essa expansão inevitavelmente dilui o nível competitivo inicial. A disparidade técnica entre seleções tradicionais e estreantes gera confrontos desequilibrados e placares elásticos. O grande desafio do mercado hoje é expandir o alcance global sem comprometer a alta performance do espetáculo — analisa Alexandre Frota, CEO da FutPro Expo, evento atual que reúne os principais gestores do futebol brasileiro.

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    Copa com maior número de gols da história

    O volume total de gols na primeira fase também impressiona: foram anotados 215 tentos nos 72 duelos disputados. Para efeito de contexto, em todo o Mundial anterior, composto por 64 jogos, as seleções balançaram as redes 172 vezes. Em 2026, considerando o mesmo recorte das primeiras 64 partidas, foram contabilizados 181 gols, estabelecendo a maior marca da história das Copas do Mundo.

    Em relação à média de gols, a 23ª edição da história do torneio encerrou sua primeira fase com uma média de 2,99 gols por jogo. O índice chama a atenção para os padrões do futebol moderno, embora fique abaixo quando comparado à média de tentos da Copa de 1954, até hoje a maior de todos os tempos, com 5,38 gols por partida.

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    — O futebol contemporâneo consolidou-se como uma indústria complexa, onde o desempenho em campo está diretamente conectado à gestão de ativos e ao valor de marca. Diante de um mercado globalizado que movimenta bilhões, a expansão da Copa do Mundo era um movimento natural e previsível de escala. Essa transição para um formato com mais seleções não apenas maximiza as receitas de patrocínio e direitos de transmissão, mas também abre novas fronteiras comerciais e de exposição para os atletas, potencialmente o esporte tanto como entretenimento quanto como uma plataforma de negócios altamente rentável — declara Cláudio Fiorito, CEO da P&P Sport Management, empresa que administra a carreira de mais de 150 jogadores ao redor do mundo.

    O impacto das goleadas no mercado de apostas

    Se para o telespectador comum as goleadas são vistas como um fator positivo para o espetáculo, entre os usuários das plataformas de apostas as opiniões são divididas. Para os apostadores da 1PRA1, o foco principal tem sido a busca por jogos mais parelhos e equilibrados. Prova disso são os 5 confrontos da primeira fase que mais geraram volume de apostas na plataforma: Brasil x Marrocos, Brasil x Escócia, Holanda x Japão, França x Senegal e Portugal x Colômbia.

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    Em contrapartida, na Brazino777, os usuários, em sua maioria, preferiram correr menos riscos e concentraram suas operações em duelos que contavam com amplos favoritos. As partidas mais visadas no site durante a fase inicial foram: Argentina x Argélia, Colômbia x República Democrática do Congo, Escócia x Brasil, Jordânia x Argentina e Uzbequistão x Colômbia.

    Estádio de Toronto, um dos palcos da Copa do Mundo 2026.
    Estádio de Toronto, um dos palcos da Copa do Mundo 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

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