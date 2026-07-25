CT da base do São Paulo entra na lista da Fifa para Copa Feminina
Cotia entrou em lista escolhida pela Fifa
O centro de treinamento da base do São Paulo, Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel, localizado em Cotia, foi uma das escolhas da lista da Fifa para a Copa do Mundo Feminina de 2027. A Fifa foi a responsável pela escolha, após selecionar 38 centros de treinamento na primeira lista.
A Fifa definiu a primeira relação de centros de treinamento que poderão ser utilizados pelas seleções na Copa do Mundo de 2027. Nesta etapa inicial, foram escolhidos 38 CTs. Uma segunda versão do catálogo será divulgada até o fim de 2026, ai com a divisão dos países e dos grupos.
Para utilizar as instalações, a entidade prevê o pagamento de um valor aos clubes, que varia de acordo com o período de uso dos centros de treinamento. A mesma lógica será aplicada aos estádios. No caso do Maracanã, por exemplo, a Fifa pagará US$ 200 mil por partida realizada durante o torneio.
Cotia completa 21 anos e se consolida como um dos principais ativos do São Paulo
Serão 52 cidades distribuídas em doze estados brasileiros. São Paulo foi o estado com o maior número de locais avaliados, com 45 centros de treinamento inspecionados em 17 municípios.
No Rio de Janeiro, além dos CTs de Botafogo, Fluminense e Vasco, também foram incluídas na lista a Escola de Educação Física do Exército (EsEFEx), na Urca, e a Granja Comary, em Teresópolis.
Cotia serviu como centro de treinamento em outras oportunidades
Desde sua inauguração, o Centro de Formação de Atletas do São Paulo passou por ampliações. Em 2011, ganhou um estádio com capacidade para 1.500 espectadores destinado aos jogos das categorias de base. Em 2012, foi inaugurado um alojamento para até 148 hóspedes, utilizado por atletas e delegações.
Em 2012, recebeu a Seleção Brasileira principal durante a preparação para amistosos. A seleção colombiana utilizou o local como base durante a Copa do Mundo de 2014. A Seleção Brasileira Feminina realizou atividades no CFA em 2016, enquanto as seleções brasileiras Sub-17 e Sub-15 também utilizaram a estrutura em diferentes oportunidades.
Em 2019, o centro recebeu a seleção olímpica do Japão e serviu como alojamento para a Bolívia durante a disputa da Copa América. Recentemente, Cotia recebeu a seleção feminina dos EUA para a preparação da equipe no amistoso contra o Brasil, disputado em São Paulo. Tudo isso por conta da estrutura que apresenta.
Ano passado, Cotia também chamou atenção em um intercâmbio internacional. Cotia também recebeu a comitiva do VfB Stuttgart, da Alemanha, clube com o qual o São Paulo fechou uma parceria de troca de conhecimento e de atletas das categorias de base. Hospedados em Cotia, os alemães disputaram a Copa New Balance sub-19, torneio que reuniu ainda Palmeiras e Clube Vital.
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