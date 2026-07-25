Flamengo convoca imprensa para anúncio de Bap antes de jogo contra o São Paulo
Presidente falará com os jornalistas às 16h45 deste domingo
O Flamengo convocou a imprensa para um anúncio do presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, neste domingo (26), antes da partida contra o São Paulo, no Maracanã. A mensagem do dirigente está marcada para as 16h45 (de Brasília), cerca de duas horas antes de a bola rolar pelo Campeonato Brasileiro.
Após acordo de Almada com o Flamengo, Atlético de Madrid contrata substituto na posição
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"Neste domingo (26), antes da partida entre Flamengo e São Paulo, no Maracanã, o presidente Luiz Eduardo Baptista (BAP) fará um anúncio no auditório de imprensa do estádio. A atividade está marcada para as 16h45, e os profissionais de imprensa presentes para a cobertura da partida estão automaticamente credenciados".
Anúncio de Bap tem relação com Thiago Almada no Flamengo?
A expectativa naturalmente recai sobre uma possível novidade envolvendo Thiago Almada, principal alvo do Flamengo nesta janela de transferências.
O clube segue otimista pela contratação de Almada e já tem um acordo encaminhado com o jogador. Ainda assim, restam detalhes para que a negociação seja concluída, principalmente relacionados à estrutura de pagamento ao Atlético de Madrid, clube que detém os direitos econômicos do atleta, além de pequenos ajustes com os representantes do argentino.
Partida entre Flamengo e São Paulo
O Flamengo entra em campo para enfrentar o São Paulo às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão.
O confronto marca o primeiro jogo do Rubro-Negro diante da torcida no estádio após a pausa do calendário para a Copa do Mundo. A equipe de Leonardo Jardim busca mais uma vitória na competição para seguir na perseguição ao líder Palmeiras.
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