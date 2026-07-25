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São Paulo pode mandar jogos no Pacaembu? Entenda o cenário

Massis fez reunião com presidente da FPF

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
25/07/2026 12:18
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Pacaembu após reformas
Pacaembu após reformas (Foto: Thiago Braga/Lance!)

O São Paulo avalia a possibilidade de mandar partidas no Pacaembu quando o Morumbis estiver indisponível por conta da realização de shows. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo Lance!.

A discussão ganhou força internamente após as experiências recentes do clube longe de sua casa. Em 2025, o São Paulo levou partidas para a Vila Belmiro, em Santos. Já nesta temporada, utilizou os estádios Moisés Lucarelli, em Campinas, e Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. A avaliação da diretoria é de que, além da queda no público, atuar no interior afasta parte da torcida da capital.

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Neste cenário, o Pacaembu surge como uma alternativa por permitir que o clube permaneça em São Paulo durante os períodos em que o Morumbis estiver ocupado com grandes eventos. A proximidade com o torcedor é vista como um dos principais argumentos favoráveis à mudança.

Entretanto, há um obstáculo importante para que a ideia avance. O estádio foi reinaugurado com gramado sintético, justamente o tipo de piso criticado publicamente pelo São Paulo nos últimos anos. A diretoria entende que a utilização do Pacaembu só faria sentido caso o campo recebesse gramado natural.

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Segundo apurou o Lance!, o presidente Harry Massis chegou a tratar do assunto com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, em uma tentativa de viabilizar a troca do piso. Nos bastidores, porém, a possibilidade foi considerada praticamente inviável neste momento.

Assim, embora o Pacaembu seja visto como a alternativa mais interessante do ponto de vista logístico e da presença da torcida, a questão do gramado ainda representa o principal entrave para que o estádio receba jogos do São Paulo.

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Pacaembu é o palco da final da Copinha (Foto: Rebeca Reis/Agência Paulistão)
Pacaembu foi reformado com gramado sintético (Foto: Rebeca Reis/Agência Paulistão)

Último jogo em Bragança causou prejuízo no São Paulo

No duelo disputado em Bragança Paulista nesta semana, por exemplo, o São Paulo registrou um prejuízo de R$ 62.192,31. Nos últimos seis jogos em que atuou como mandante longe de casa, o clube terminou no vermelho em três oportunidades, evidenciando que nem sempre a mudança de estádio compensa financeiramente.

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