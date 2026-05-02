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Entenda PL da Copa do Mundo Feminina de 2027 e o que muda se ele for aprovado

Proposta do Governo regulamenta evento no Brasil e prevê compensação às Pioneiras

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 02/05/2026
15:07
Atualizado há 3 minutos
Pioneiras da Seleção Brasileira na Granja Comary. (Foto: Thaís Magalhães/CBF)
imagem cameraPioneiras da Seleção Brasileira na Granja Comary. (Foto: Thaís Magalhães/CBF)
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O Projeto de Lei 1315/2026, de autoria do Poder Executivo, estabelece regras para a realização da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027 no Brasil e prevê o pagamento de prêmio às jogadoras da Seleção Brasileira que disputaram o torneio internacional de 1988.

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A proposta foi apresentada em 20 de março de 2026 e já foi aprovada na Câmara dos Deputados, seguindo agora para análise no Senado Federal. O texto tramita em regime de urgência e foi apreciado diretamente pelo plenário, após passar por comissões temáticas.

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PL da Copa do Mundo Feminina define responsabilidades

O projeto trata de responsabilidades da União, da Fifa e de outros agentes envolvidos na organização do torneio, além de definir medidas operacionais para a realização do evento no país.

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A relatoria ficou com a deputada Gleisi Hoffmann (PT), e o projeto foi aprovado com uma subemenda substitutiva global, que consolidou alterações feitas durante a tramitação. O texto recebeu parecer favorável das comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, Trabalho, Esporte, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Com a aprovação da redação final, a matéria foi encaminhada ao Senado.

O que a lei prevê caso seja aprovada

  1. Define direitos e deveres de entidades envolvidas na organização da Copa do Mundo Feminina de 2027
  2. Estabelece responsabilidades da administração pública em relação ao evento
  3. Autoriza o pagamento de prêmio de R$ 500 mil para cada uma das jogadoras da seleção brasileira de 1988
  4. Determina que o pagamento será feito pelo Ministério do Esporte, com recursos do orçamento da pasta
  5. Permite que a União seja acionada judicialmente em casos envolvendo a FIFA e eventos oficiais
  6. Prevê possibilidade de resolução de conflitos por meio da Advocacia-Geral da União
  7. Autoriza a criação de feriados nacionais em dias de jogos da seleção brasileira durante o torneio
  8. Permite que estados e municípios decretem feriados ou pontos facultativos em dias de partidas locais
  9. Determina ajustes no calendário escolar para coincidir com o período da competição
  10. Regula a exploração e a publicidade de apostas relacionadas aos eventos oficiais
  11. Autoriza ações de patrocínio e divulgação de marcas vinculadas à Fifa durante o torneio

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Seleção Brasileira é campeã da Fifa Series 2026. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
Em preparação para a Copa do Mundo Feminina, Seleção Brasileira foi campeã da Fifa Series 2026. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

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