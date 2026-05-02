O Projeto de Lei 1315/2026, de autoria do Poder Executivo, estabelece regras para a realização da Copa do Mundo Feminina da Fifa 2027 no Brasil e prevê o pagamento de prêmio às jogadoras da Seleção Brasileira que disputaram o torneio internacional de 1988.

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A proposta foi apresentada em 20 de março de 2026 e já foi aprovada na Câmara dos Deputados, seguindo agora para análise no Senado Federal. O texto tramita em regime de urgência e foi apreciado diretamente pelo plenário, após passar por comissões temáticas.

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PL da Copa do Mundo Feminina define responsabilidades

O projeto trata de responsabilidades da União, da Fifa e de outros agentes envolvidos na organização do torneio, além de definir medidas operacionais para a realização do evento no país.

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A relatoria ficou com a deputada Gleisi Hoffmann (PT), e o projeto foi aprovado com uma subemenda substitutiva global, que consolidou alterações feitas durante a tramitação. O texto recebeu parecer favorável das comissões de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, Trabalho, Esporte, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Com a aprovação da redação final, a matéria foi encaminhada ao Senado.

O que a lei prevê caso seja aprovada

Define direitos e deveres de entidades envolvidas na organização da Copa do Mundo Feminina de 2027 Estabelece responsabilidades da administração pública em relação ao evento Autoriza o pagamento de prêmio de R$ 500 mil para cada uma das jogadoras da seleção brasileira de 1988 Determina que o pagamento será feito pelo Ministério do Esporte, com recursos do orçamento da pasta Permite que a União seja acionada judicialmente em casos envolvendo a FIFA e eventos oficiais Prevê possibilidade de resolução de conflitos por meio da Advocacia-Geral da União Autoriza a criação de feriados nacionais em dias de jogos da seleção brasileira durante o torneio Permite que estados e municípios decretem feriados ou pontos facultativos em dias de partidas locais Determina ajustes no calendário escolar para coincidir com o período da competição Regula a exploração e a publicidade de apostas relacionadas aos eventos oficiais Autoriza ações de patrocínio e divulgação de marcas vinculadas à Fifa durante o torneio

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