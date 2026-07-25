São Paulo negocia com Ticketmaster; acordo divide opiniões
Tricolor ainda discute minutas do contrato
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O São Paulo está próximo de fechar um acordo com a Ticketmaster, mas ainda faltam detalhes para a minuta. O Lance! apurou para entender a negociação e como afetaria as operações do clube.
A negociação com a Ticketmaster, que está em fase final, é para a empresa assumir a operação da venda de ingressos do clube. Segundo apurou a reportagem, outras empresas também apresentaram propostas, mas os benefícios oferecidos pela multinacional pesaram na decisão da diretoria.
Apesar do avanço nas conversas, alguns detalhes contratuais ainda estão sendo discutidos antes da assinatura definitiva. Um dos pontos que seguem sem definição pública é a operação do programa de sócio-torcedor, que ainda não teve seu modelo detalhado pelo clube.
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A expectativa da diretoria é concluir as tratativas nos próximos dias e oficializar a parceria após o alinhamento dos últimos ajustes.
A Ticketmaster é uma das maiores empresas do mundo no setor de bilheteria e gestão de ingressos para eventos. Ela pertence ao grupo Live Nation Entertainment e atua em shows, festivais, eventos esportivos, teatros e outras atrações ao redor do mundo.
O que representa a mudança para o São Paulo?
Ao assinar com a Ticketmaster, o São Paulo substitui a operação com a Total Acesso, que detém a intermediação atualmente. A mudança representa uma alteração importante na operação comercial do clube. Porém, como dito, ainda não existem oficializações que dizem respeito a valores ou repatriação de custos.
Apesar do avanço nas negociações, o acordo não é unanimidade dentro do clube e divide opiniões entre conselheiros e pessoas ligadas ao São Paulo. Um dos principais pontos levantados é a concentração de operações ligadas ao Morumbis em empresas do mesmo grupo.
A Ticketmaster pertence à Live Nation Entertainment, grupo que também controla a Live Nation, empresa responsável pelos principais shows realizados no Morumbis por meio do contrato firmado com o São Paulo. Caso a parceria seja oficializada, o mesmo conglomerado passará a atuar tanto na realização dos grandes eventos quanto na venda de ingressos para as partidas do Tricolor.
Entre as críticas está a avaliação de que esse modelo pode aumentar a dependência do clube em relação a um único grupo comercial.
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