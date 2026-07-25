São Paulo negocia com Ticketmaster; acordo divide opiniões Tricolor ainda discute minutas do contrato

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O São Paulo está próximo de fechar um acordo com a Ticketmaster, mas ainda faltam detalhes para a minuta. O Lance! apurou para entender a negociação e como afetaria as operações do clube.

A negociação com a Ticketmaster, que está em fase final, é para a empresa assumir a operação da venda de ingressos do clube. Segundo apurou a reportagem, outras empresas também apresentaram propostas, mas os benefícios oferecidos pela multinacional pesaram na decisão da diretoria.

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Apesar do avanço nas conversas, alguns detalhes contratuais ainda estão sendo discutidos antes da assinatura definitiva. Um dos pontos que seguem sem definição pública é a operação do programa de sócio-torcedor, que ainda não teve seu modelo detalhado pelo clube.

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A expectativa da diretoria é concluir as tratativas nos próximos dias e oficializar a parceria após o alinhamento dos últimos ajustes.

A Ticketmaster é uma das maiores empresas do mundo no setor de bilheteria e gestão de ingressos para eventos. Ela pertence ao grupo Live Nation Entertainment e atua em shows, festivais, eventos esportivos, teatros e outras atrações ao redor do mundo.

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Empresa iria intermediar a venda de ingressos para jogos no Morumbis (Foto: Iza Giannola / Lance!)

O que representa a mudança para o São Paulo?

Ao assinar com a Ticketmaster, o São Paulo substitui a operação com a Total Acesso, que detém a intermediação atualmente. A mudança representa uma alteração importante na operação comercial do clube. Porém, como dito, ainda não existem oficializações que dizem respeito a valores ou repatriação de custos.

Apesar do avanço nas negociações, o acordo não é unanimidade dentro do clube e divide opiniões entre conselheiros e pessoas ligadas ao São Paulo. Um dos principais pontos levantados é a concentração de operações ligadas ao Morumbis em empresas do mesmo grupo.

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A Ticketmaster pertence à Live Nation Entertainment, grupo que também controla a Live Nation, empresa responsável pelos principais shows realizados no Morumbis por meio do contrato firmado com o São Paulo. Caso a parceria seja oficializada, o mesmo conglomerado passará a atuar tanto na realização dos grandes eventos quanto na venda de ingressos para as partidas do Tricolor.

Entre as críticas está a avaliação de que esse modelo pode aumentar a dependência do clube em relação a um único grupo comercial.