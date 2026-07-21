Anderson Daronco apita Flamengo x São Paulo pelo Brasileirão CBF definiu a arbitragem do confronto deste domingo (26), no Maracanã

A CBF definiu Anderson Daronco como o árbitro de Flamengo x São Paulo, que será disputado neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão. Assim como outros árbitros, Daronco participou, durante a parada para a Copa do Mundo, de imersão em Madrid, na Espanha.

O árbitro gaúcho terá Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS) como auxiliares. No VAR, o responsável será Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

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Compromissos de Flamengo e São Paulo no meio da semana

Antes de se enfrentarem no Maracanã, Flamengo e São Paulo terão compromissos pelo Brasileirão no meio da semana. As duas equipes entram em campo nesta quarta-feira, pela 19ª rodada da competição.

O Flamengo visita a Chapecoense, às 21h30 (de Brasília), na Arena Condá. No mesmo horário, o São Paulo recebe o Athletico, no Morumbis.

O Rubro-Negro chega para a rodada na segunda posição do Brasileirão, com sete pontos de distância para o líder Palmeiras. A equipe comandada por Leonardo Jardim tem um jogo a menos e busca uma vitória fora de casa para diminuir a diferença para o primeiro colocado.

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Já o São Paulo ocupa atualmente a oitava posição na tabela e tenta somar pontos diante do Athletico antes de visitar o Flamengo no fim de semana.

O confronto de domingo marcará a primeira partida do Flamengo no Maracanã após a pausa do calendário brasileiro para a Copa do Mundo. A expectativa é de casa cheia para o duelo com o São Paulo.

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Anderson Daronco apita Flamengo x São Paulo (Foto: Ruano Carneiro/Carneiro Images/Fotoarena/Folhapress)

Arbitragem de Flamengo x São Paulo

Árbitro : Anderson Daronco (RS)

: Anderson Daronco (RS) Assistentes : Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS) VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

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