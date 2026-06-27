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Botafogo cancela intertemporada na Rússia por 'motivos de gestão'

Glorioso viajarian o dia 1º de julho e enfrentaria CSKA e Dínamo Moscou

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 13:59
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Marçal, do Botafogo, em treino no CT Lonier
Botafogo em treino no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo desistiu da intertemporada na Rússia. O clube comunicou neste sábado (27) a CKSA e Dínamo Moscou, equipes que fariam amistosos no torneio "Brother's Cup". De acordo com os russos, o Alvinegro apresentou motivos internos de gestão.

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    • A delegação viajaria no dia 1º de julho, com cerca de 30 jogadores, incluindo jovens das categorias de base. Em notas oficiais, CSKA e Dínamo se pronunciaram e prometeram medidas cabíveis pelo cancelamento do calendário.

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    Botafogo cancelou participação ma Brother's Cup, na Rússia (Foto: Divulgação)
    Botafogo cancelou participação ma Brother's Cup, na Rússia (Foto: Divulgação)

    "O Botafogo comunicou ao Dínamo de Moscou e ao PFC CSKA sua desistência unilateral da viagem a Moscou e de sua participação na Copa da Irmandade, contrariando acordos formais e comunicados oficiais anteriores. O Botafogo atribui sua decisão a razões internas de gestão. Os termos da participação da equipe brasileira haviam sido previamente acordados, incluindo uma penalidade para o não comparecimento ao torneio. Juntamente com o PFC CSKA, avaliaremos as consequências da decisão do Botafogo e tomaremos as medidas necessárias para proteger os interesses do clube, de nossos torcedores e de nossos patrocinadores.

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    Pedimos desculpas aos torcedores pelo cancelamento, alheio à nossa vontade, dos eventos de futebol previamente anunciados. Infelizmente, na situação atual, é impossível descartar completamente tais situações, mesmo com os melhores esforços dos clubes organizadores", escreveu o Dínamo.

    "Estamos convencidos de que, tanto dentro dos limites do contrato quanto com base na lógica e na ética do cumprimento dos acordos, nenhum dos motivos alegados pode ou deve, neste momento, ser um fator em uma decisão incompatível com o status de um clube brasileiro de renome. É importante ressaltar também que o contrato prevê penalidade para o descumprimento de obrigações e, portanto, juntamente com o FC Dynamo, tomaremos as medidas cabíveis para proteger os interesses de nossos clubes e torcedores", afirmou o CSKA.

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