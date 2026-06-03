Goleiro Neto chegou ao Botafogo por intermédio de Kia Joorabchian, apoiado por Textor

A SAF do Botafogo vive momento importante em processo de revenda, com propostas discutidas nos bastidores, e histórias começam a se cruzar. Nos últimos dias, Kia Joorabchian, empresário anglo-iraniano, teve o nome ligado ao clube com uma oferta para comprar 90% das ações em parceria com o grego Evangelos Marinakis. Kia agencia a carreira do goleiro Neto, titular de Franclim Carvalho, contratado no segundo semestre de 2025.

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Kia foi quem fez toda a negociação para o experiente arqueiro de 36 anos, agenciado pela Bertolucci Sports, vestir a camisa do Botafogo após a venda de John para o Nottingham Forest, da Inglaterra, aproveitando sua boa conexão com Textor. A comissão da transação é em nome de sua empresa, a Sports Invest UK LTDA, com quem a SAF tem dívida acima de R$ 20 milhões, como consta na lista da recuperação judicial.

Afastado do comando da SAF desde abril após decisão do Tribunal Arbitral da FGV, John Textor tem bola relação com Kia e acenou com apoio à sua oferta de compra das ações, pelo valor de 50 milhões de dólares, ainda que tenha indicado batalha judicial por acreditar que os 90% pertencem à sua pessoa física, não à Eagle Bidco/Ares.

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Kia Joorabchian, John Textor e Neto. Três partes que, no momento, se cruzam no Glorioso. Kia quer entrar, Textor vê saída iminente, enquanto Neto passa pelo ápice da falta de prestígio, com a diretoria estudando o mercado em busca de um novo goleiro para o segundo semestre.

Goleiro Neto, do Botafogo, foi expulso por xingar árbitro (Foto: Ednei Cunha/Código 19/Folhapress)

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SAF Botafogo em processo de revenda

A proposta de Kia Joorabichian e Marinakis, essa com apoio de John Textor, foi uma das três apresentadas. Além da dupla, manifestaram interesse a MasterCom Capital, fundo estadunidense, e a GDA Luma, empresa especializada em recuperação de ativos e que desponta como favorita.

A proposta da GDA é de 105 milhões de dólares, além do pagamento da dívida organizada na Recuperação Judicial. Ela envolve valores de um empréstimo feito no início do ano, quando John Textor ainda estava à frente da operação da SAF. O valor total, sendo assim, inclui 25 milhões de dólares emprestados em um primeiro momento — com isso, o valor do aporte seria na casa dos 400 milhões, mais a dívida de R$ 1,28 bilhão declarada na Justiça.

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