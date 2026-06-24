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Atlético-MG oficializa primeiro reforço para a sequência da temporada

Zagueiro de 29 anos assinou por três anos e meio com o Galo

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
24/06/2026 12:36
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Léo Duarte anunciado no Atlético (reprodução Atlético)
Léo Duarte anunciado no Atlético (reprodução Atlético)
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O Atlético anunciou oficialmente nesta terça-feira (24) seu primeiro reforço para o segundo semestre da temporada de 2026. Trata-se do zagueiro Léo Duarte, de 29 anos, que chega ao clube mineiro após o término de seu contrato com o Başakşehir, da Turquia.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Atlético anunciou oficialmente nesta terça-feira (24) seu primeiro reforço para o segundo semestre da temporada de 2026. Trata-se do zagueiro Léo Duarte, de 29 anos, que chega ao clube mineiro após o término de seu contrato com o Başakşehir, da Turquia.

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    • O defensor assinou vínculo válido por três anos e meio com o Galo. Léo Duarte chegou em Belo Horizonte na noite de domingo (24) e participou dos exames médicos na segunda-feira (23), durante a reapresentação do elenco na Cidade do Galo. Após a aprovação nos testes, o jogador teve sua contratação oficializada pelo clube nesta terça-feira.

    Léo Duarte chega ao Atlético para aumentar a concorrência no sistema defensivo. O zagueiro disputará espaço com outros seis jogadores do elenco: Lyanco, Natanael (que vem sendo utilizado na função), Ruan, Vitor Hugo, Iván Román e Vitão.

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    Quem é Léo Duarte, reforço do Atlético?

    Com a chegada ao Atlético, Léo Duarte retorna ao futebol brasileiro após seis temporadas atuando no exterior. Revelado pelo Flamengo, clube pelo qual disputou 92 partidas e conquistou títulos importantes, o zagueiro foi negociado com o Milan, da Itália, em 2019.

    Após passagem pelo futebol italiano, o defensor se transferiu para o İstanbul Başakşehir, da Turquia, em 2022. No clube turco, viveu o período mais longo de sua carreira, tornando-se uma das principais lideranças do elenco. Capitão da equipe, Léo Duarte acumulou 205 partidas, com dois gols marcados e cinco assistências.

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