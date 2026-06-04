Após somar os primeiros três pontos na Liga das Nações de Vôlei Feminino, a Seleção Brasileira volta à quadra nesta quinta-feira (4), às 20h (de Brasília), para enfrentar a República Dominicana pelo segundo jogo da fase classificatória. A partida acontece na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF). Acompanhe em tempo real com o Lance!.

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Acompanhe a partida

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Brasil 0 0 0 0 R. Dominicana 0 0 0 0

PRÉ-JOGO

Campeão olímpico de vôlei de praia em Atenas 2004, Emanuel Rego está presente na Arena Nilson Nelson para acompanhar a Seleção Brasileira. O ex-jogador e atual diretor-geral do COB cumprimentou o público no microfone e foi ovacionado.

Campeão olímpico de vôlei de praia, Emanuel acompanha a Liga das Nações em Brasília (Foto: Andressa Simões/Lance!)

No primeiro jogo desta quinta-feira (4), a Holanda bateu a Turquia por 3 sets a 0, com parciais de 25/23, 25/17 e 25/18. Após três anos, Brasília volta a receber uma etapa da Liga das Nações. A capital federal sediou as primeiras semanas de 2022 e 2023, na mesma Arena Nilson Nelson.

Arena Nilson Nelson, pronta para o segundo dia de Liga das Nações (Foto: Andressa Simões/Lance!)

Em uma hora, a Seleção Feminina entra em quadra pela segunda partida da Liga das Nações 2026. Acompanhe todas as informações no pré-jogo do Lance! .

. 18h05 - Torcedores começam a chegar na Arena Nilson Nelson para o segundo dia de Liga das Nações.

Movimentação de torcedores nos arredores da Arena Nilson Nelson (Foto: Andressa Simões/Lance!)

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Formato da Liga das Nações

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. O campeonato é realizado anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos e sedes diferentes, onde cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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Quem são os maiores campeões da VNL?

Itália e Estados Unidos são os maiores vencedores da Liga das Nações Feminina, com três títulos cada. A única outra campeã é a Turquia, com uma conquista.

Já o Brasil ainda busca seu primeiro troféu da VNL. A seleção comandada por José Roberto Guimarães já chegou à final quatro vezes, mas foi vice em todas: 2019 e 2021, para os Estados Unidos; e 2022 e 2025, para a Itália.

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Veja todas as campanhas do Brasil na Liga das Nações

2018 - 4º lugar

2019 - 🥈

2021 - 🥈

2022 - 🥈

2023 - 5º lugar

2024 - 4º lugar

2025 - 🥈

Tabela de jogos do Brasil na primeira semana

Brasil 3 x 1 Holanda (25/17, 25/15, 25/27 e 25/23)

Brasil x República Dominicana - EM BREVE

Brasil x Bulgária - sábado (6), às 11h (de Brasília)

Brasil x Itália - domingo (7), às 14h30 (de Brasília)

Todas as partidas terão transmissão pelo SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (via YouTube e Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol).

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.