Sesc Flamengo, Praia Clube e Fluminense disputarão torneio antes da Superliga
Potências da Superliga se enfrentam em triangular amistoso em setembro, em Niterói
Com a preparação para a Superliga Feminina 2026/27 a pleno vapor, Praia Clube, Sesc RJ Flamengo e Fluminense firmaram mais um compromisso de pré-temporada. Na última segunda-feira (10), os clubes foram anunciados como participantes da Copa SuperVôlei, triangular amistoso que será realizado na recém-inaugurada Arena Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, entre os dias 24 e 26 de setembro.
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As três equipes vão se enfrentar em turno único, e aquela que tiver a melhor campanha após dois jogos será a campeã. O clássico Fla-Flu marca a abertura do torneio, enquanto o Praia Clube estreia no segundo dia, contra o Tricolor das Laranjeiras. O atual campeão da Superliga enfrenta o Rubro-Negro no encerramento da competição.
Os ingressos para as partidas já estão à venda no site Guichê Web. Confira a tabela detalhada*:
Quinta-feira, 24 de setembro
Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 19h
Sexta-feira, 25 de setembro
Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h
Sábado, 26 de setembro
Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h
*Horário de Brasília
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Praia Clube e Sesc Flamengo fazem revanches da semi da Superliga
Com a revelação dos confrontos da Copa SuperVôlei, foi confirmada a segunda reedição da semifinal da última Superliga, entre Praia Clube e Sesc RJ Flamengo. Os times voltam a se encontrar em quadra no dia 3 de outubro, em amistoso na cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. O horário do duelo ainda não foi divulgado.
Nos dias 18 e 19 de setembro, o Fluminense também participa da Brasil Cup, quadrangular internacional que será disputado em Belém, no Pará. O Tricolor pega o Osasco na semifinal e volta à quadra no dia seguinte para enfrentar Minas ou Alianza Lima, do Peru, pela disputa de terceiro lugar ou pela final.
Além dos amistosos, as equipes participam dos campeonatos estaduais antes do início da Superliga, como forma de conhecer melhor as novas peças do elenco.
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