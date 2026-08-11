Sesc Flamengo, Praia Clube e Fluminense disputarão torneio antes da Superliga Potências da Superliga se enfrentam em triangular amistoso em setembro, em Niterói

Com a preparação para a Superliga Feminina 2026/27 a pleno vapor, Praia Clube, Sesc RJ Flamengo e Fluminense firmaram mais um compromisso de pré-temporada. Na última segunda-feira (10), os clubes foram anunciados como participantes da Copa SuperVôlei, triangular amistoso que será realizado na recém-inaugurada Arena Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, entre os dias 24 e 26 de setembro.

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As três equipes vão se enfrentar em turno único, e aquela que tiver a melhor campanha após dois jogos será a campeã. O clássico Fla-Flu marca a abertura do torneio, enquanto o Praia Clube estreia no segundo dia, contra o Tricolor das Laranjeiras. O atual campeão da Superliga enfrenta o Rubro-Negro no encerramento da competição.

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Os ingressos para as partidas já estão à venda no site Guichê Web. Confira a tabela detalhada*:

Quinta-feira, 24 de setembro

Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 19h

Sexta-feira, 25 de setembro

Fluminense x Dentil Praia Clube - 20h

Sábado, 26 de setembro

Dentil Praia Clube x Sesc RJ Flamengo - 19h

*Horário de Brasília

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Praia Clube e Sesc Flamengo fazem revanches da semi da Superliga

Sesc RJ Flamengo x Praia Clube pela Superliga 25/26 (Foto: Mariana Sá/CRF)

Com a revelação dos confrontos da Copa SuperVôlei, foi confirmada a segunda reedição da semifinal da última Superliga, entre Praia Clube e Sesc RJ Flamengo. Os times voltam a se encontrar em quadra no dia 3 de outubro, em amistoso na cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. O horário do duelo ainda não foi divulgado.

Nos dias 18 e 19 de setembro, o Fluminense também participa da Brasil Cup, quadrangular internacional que será disputado em Belém, no Pará. O Tricolor pega o Osasco na semifinal e volta à quadra no dia seguinte para enfrentar Minas ou Alianza Lima, do Peru, pela disputa de terceiro lugar ou pela final.

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Além dos amistosos, as equipes participam dos campeonatos estaduais antes do início da Superliga, como forma de conhecer melhor as novas peças do elenco.

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