Praia Clube e Osasco disputam primeiro título do vôlei nacional em outubro
Campeão da Superliga e vencedor da Copa Brasil se enfrentam em jogo único pelo primeiro troféu da temporada 2026/27
A Supercopa Feminina de Vôlei 2026 será disputada no dia 16 de outubro. Em jogo único, Dentil Praia Clube e Osasco São Cristóvão Saúde decidem o primeiro título da temporada nacional. O horário da partida e o início da venda de ingressos ainda serão divulgados pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).
O Praia Clube chega à decisão em busca de ampliar sua hegemonia na competição. A equipe mineira conquistou as quatro primeiras edições da Supercopa, entre 2018 e 2021, e tenta levantar o troféu pela quinta vez. Já o Osasco busca o bicampeonato após conquistar o título da edição de 2025.
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Praia aposta na manutenção da base campeã
Atual campeão da Superliga, o Praia Clube manteve boa parte da equipe que conquistou o título nacional. Permanecem no elenco nomes como Adenízia, Macris, Michelle, Natinha e Suelen, agora sob o comando do técnico português Rui Moreira.
Para reforçar o grupo, o clube investiu em contratações de peso. O principal destaque é o retorno da ponteira russa Sofya Kuznetsova, eleita duas vezes a melhor da posição na Superliga. Também chegaram a central canadense Andrea Mitrovic, além das centrais Ana Carolina, Lara e Lanna, da levantadora Fabíola, das opostas Carla e Sabrina e da ponteira Drussyla.
Osasco reforça elenco com estrelas internacionais
Do outro lado, o Osasco também promoveu mudanças importantes para a temporada. A principal contratação é a oposta polonesa Magdalena Stysiak, destaque da seleção de seu país e com passagens por clubes tradicionais do vôlei europeu, como Scandicci, Vero Volley Milano e Fenerbahçe.
O time comandado por Luizomar de Moura ainda incorporou as italianas Marta Bechis e Anastasia Guerra, além de manter a espinha dorsal da equipe campeã da Copa Brasil. O elenco conta com atletas como Marina Sioto, Aninha Berto, Amanda Campos, Rebeca Borges, Mariana Brambilla, Lays Freitas, Larissa Besen, Lara Nascimento, Mayhara, Tifanny, Lorrayna, Marcelle e Lara Molinari.
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