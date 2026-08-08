No Rio de Janeiro, Malala Yousafzai se arrisca no vôlei de praia Ativista paquistanesa publicou fotos da viagem ao Brasil praticando esportes diferentes

Vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2014, Malala Yousafzai aproveitou a passagem pelo Rio de Janeiro, na última semana, para se aventurar em alguns esportes. A ativista paquistanesa de 29 anos praticou vôlei de praia, stand up paddle e se declarou ao Brasil em publicação nas redes sociais.

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Malala participou do Rio Innovation Week, evento voltado para tecnologia, inovação e negócios, onde deu palestra sobre a democratização da educação, tema que sempre defendeu em sua trajetória como ativista. Durante a palestra, ela também destacou a importância da prática esportiva, especialmente para as meninas e aproveitou para falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será sediada no país em 2027.

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— Digo a todos, venham ao Brasil no próximo ano! - disse.

Não é a primeira vez que Malala demonstra sua empolgação para o evento. A ativista publicou um vídeo diretamente do estádio, logo após a final da Copa do Mundo masculina entre Espanha e Argentina, chamando a atenção do público para a Copa no Brasil, em 2027.

Após a passagem pelo Rio de Janeiro, Malala publicou fotos da viagem do marido, Asser Malik, e se declarou ao país, com a mensagem "Brasil lindo". Foi a terceira vez que a ativista esteve em terras brasileiras.

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Malala se declarou ao Brasil após viagem ao Rio de Janeiro (Foto: Reprodução)

Relembre a história de Malala Yousafzai

Ativista desde jovem, Malala é uma das vozes globais mais influentes na defesa pelo direito das meninas à educação. Em 2012, aos 15 anos, a paquistanesa foi vítima de um atentado do Talibã e levou três tios na cabeça enquanto estava no ônibus a caminho da escola. Dois anos mais tarde, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, tornando-se a pessoa mais jovem a conquistar a honraria.

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