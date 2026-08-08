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No Rio de Janeiro, Malala Yousafzai se arrisca no vôlei de praia

Ativista paquistanesa publicou fotos da viagem ao Brasil praticando esportes diferentes

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
08/08/2026 17:58
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A ativista Malala Yousafzai segura uma bola de vôlei de praia no Rio de Janeiro
A ativista Malala Yousafzai jogou vôlei de praia em viagem ao Rio de Janeiro (Foto: Reprodução)

Vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2014, Malala Yousafzai aproveitou a passagem pelo Rio de Janeiro, na última semana, para se aventurar em alguns esportes. A ativista paquistanesa de 29 anos praticou vôlei de praia, stand up paddle e se declarou ao Brasil em publicação nas redes sociais.

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Malala participou do Rio Innovation Week, evento voltado para tecnologia, inovação e negócios, onde deu palestra sobre a democratização da educação, tema que sempre defendeu em sua trajetória como ativista. Durante a palestra, ela também destacou a importância da prática esportiva, especialmente para as meninas e aproveitou para falar sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que será sediada no país em 2027.

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— Digo a todos, venham ao Brasil no próximo ano! - disse.

Não é a primeira vez que Malala demonstra sua empolgação para o evento. A ativista publicou um vídeo diretamente do estádio, logo após a final da Copa do Mundo masculina entre Espanha e Argentina, chamando a atenção do público para a Copa no Brasil, em 2027.

Após a passagem pelo Rio de Janeiro, Malala publicou fotos da viagem do marido, Asser Malik, e se declarou ao país, com a mensagem "Brasil lindo". Foi a terceira vez que a ativista esteve em terras brasileiras.

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Malala se declarou ao Brasil após viagem ao Rio de Janeiro
Malala se declarou ao Brasil após viagem ao Rio de Janeiro (Foto: Reprodução)

Relembre a história de Malala Yousafzai

Ativista desde jovem, Malala é uma das vozes globais mais influentes na defesa pelo direito das meninas à educação. Em 2012, aos 15 anos, a paquistanesa foi vítima de um atentado do Talibã e levou três tios na cabeça enquanto estava no ônibus a caminho da escola. Dois anos mais tarde, recebeu o Prêmio Nobel da Paz, tornando-se a pessoa mais jovem a conquistar a honraria.

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