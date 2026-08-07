Brasil sofre nova virada e emenda segunda derrota no Mundial sub-17 de vôlei Seleção Brasileira retorna à quadra, neste sábado (8), contra a Argentina

A trajetória da Seleção Brasileira no Campeonato Mundial Sub-17 de vôlei feminino começou longe do esperado. Nas duas primeiras rodadas da fase de grupos, a equipe comandada por Marcelo Freitas, o "Dentinho", sofreu derrotas de virada para Croácia e Polônia, mesmo após abrir vantagem nos dois confrontos. Os resultados deixaram a seleção em situação delicada logo no início da competição.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A caminhada do Brasil começou diante da Croácia, adversária que soube aproveitar a oscilação da equipe brasileira ao longo do confronto. Depois de vencer o primeiro set e dar sinais de que poderia estrear com um resultado positivo, a seleção perdeu força nos momentos decisivos, permitiu a reação das europeias e acabou derrotada por 3 sets a 2, em uma partida equilibrada que só foi definida no tie-break.

continua após a publicidade

O cenário voltou a se repetir na rodada seguinte. Contra a Polônia, a equipe comandada por Marcelo Freitas mostrou novamente um bom início e chegou a abrir vantagem no placar, mas encontrou dificuldades para manter a intensidade ao longo da partida. As polonesas cresceram no confronto, levaram a decisão para o quinto set e confirmaram a segunda derrota consecutiva do Brasil no Mundial.

Nesta sexta-feira (7), a maior pontuação do Brasil foi Vic Martini, de 16 anos. A ponteira do Fluminense contribuiu com 18 pontos. Já no confronto anterior, a também ponteira Luiza liderou a estatística na equipe brasileira, com 20 pontos.

continua após a publicidade

Próximo compromisso no Mundial

Sem muito tempo para lamentar os resultados, a Seleção Brasileira volta à quadra neste sábado (8), às 18h (de Brasília), para enfrentar a Argentina pela terceira rodada da fase de grupos. O clássico sul-americano representa uma oportunidade para a equipe reencontrar o caminho das vitórias e ganhar confiança na sequência da competição.

Convocação do Brasil

Sob o comando de Marcelo Freitas, o "Dentinho", o elenco que representará o Brasil no Mundial sub-17 conta com 14 nomes. 11 deles atuam nas categorias de base de clubes brasileiros, enquanto outros três jogam no exterior.

continua após a publicidade

Entre os pilares do time está a ponteira Marina Maccarone, única remanescente do grupo que participou do torneio em 2024. Também se destacam Victoria Martini e Isadora Costa, que foram eleitas para a seleção ideal do último Sul-Americano como melhor oposta e central, respectivamente. Além disso, cinco atletas possuem 1,90 m ou mais, sendo a mais alta a central Eduarda Bender, com 1,95 m. Já a mais jovem é a ponteira Luiza Queiroz, de 13 anos. Veja a lista completa abaixo.

LEVANTADORAS: Catarina Harzbecker (Minas) e Laura Dias (Mackenzie);

OPOSTA: Sophia Levandoski (Vôlei5);

PONTEIRAS: Marina Maccarone (Barueri), Pietra Bastos (Pinheiros), Victoria Gama (IMG Academy-EUA), Victoria Martini (Fluminense), Meilani Akana (Club Sand Volleyball-EUA) e Luiza Queiroz (Tribe-EUA);

continua após a publicidade

CENTRAIS: Eduarda Bender (Nova Trento), Sofia Simão (Sesi Bauru) e Isadora Costa (Flamengo);

LÍBEROS: Carolina Luz (Flamengo) e Jordana Rocha (Paulistano).

➡️ Times de Bernardinho e Zé se enfrentam na abertura da Superliga

Antes do Mundial, Seleção sub-17 participou de amistosos contra Chile, Argentina e Japão (Foto: Reprodução)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira de vôlei

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.