Eliminado no Mundial sub-17 de vôlei, Brasil tem pior campanha da história na base Equipe comandada por "Dentinho" sofre eliminação inédita e pode terminar em último lugar no torneio

Na segunda edição do Campeonato Mundial sub-17, a Seleção feminina de vôlei caiu na fase de grupos, com uma rodada de antecedência. A eliminação foi decretada nesta segunda-feira (10), após a quarta derrota em quatro jogos, simbolizando a pior campanha da história do Brasil em competições mundiais femininas de base.

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Presente em todos os Mundiais das categorias sub-21, sub-19 e sub-17, além das extintas sub-23, sub-20 e sub-18, o Brasil alcançou, pelo menos, a segunda fase em 43 de 46 torneios. Ao longo dos anos, o formato dessa etapa variou entre mata-mata e pontos corridos, e quase nunca deixou de contar com uma equipe brasileira na disputa.

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As outras duas vezes em que o país deu adeus ainda na fase inaugural ocorreram no Campeonato Mundial sub-23, que tinha metade do número de participantes do Mundial sub-17 (24 seleções). Neste último, a Seleção foi eliminada em um grupo de seis times, onde os quatro melhores avançam às oitavas de final. Assim, o Brasil terminará entre 17º e 24º ao fim da competição.

O resultado é incompatível com o histórico da Amarelinha em torneios de base no naipe feminino. São 26 pódios conquistados no total, com 10 títulos: seis no sub-20 (atual sub-21), com direito a tetracampeonato consecutivo entre 2001 e 2007; três no sub-18 (atual sub-19); e um no sub-23, que contou com apenas três edições de Campeonato Mundial.

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Infográfico mostra retrospecto do Brasil nos campeonatos mundiais de base de vôlei feminino (Arte: Reprodução)

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Campanha do Brasil no Mundial sub-17

Técnico "Dentinho" orienta jogadoras em Brasil x Croácia pelo Mundial sub-17 de vôlei feminino (Foto: Volleyball World)

A derrota para a Espanha por 3 sets a 2, na quarta rodada do Grupo C, culminou na queda precoce do Brasil no Mundial sub-17. Apesar de ainda ter um jogo a disputar contra o Japão, nesta terça-feira (11), às 21h (de Brasília), a equipe verde-amarela já não pode chegar a duas vitórias, o mínimo para figurar entre os quatro primeiros da chave neste momento.

O grupo treinado por Marcelo Freitas, o "Dentinho", perdeu outras duas partidas no tie-break, para Croácia e Polônia, além de ter levado um 3 a 0 seco da Argentina. Após o duelo diante do Japão, os oito times eliminados na fase de grupos disputarão um jogo cada para definir a classificação final.

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