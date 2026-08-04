Técnico brasileiro agarra atletas de vôlei de praia pelo braço na Itália
Atitude de James Martins foi levada às entidades legais pela Federação Italiana de Voleibol
O técnico brasileiro James Martins foi protagonista de uma ação repudiada durante a final da Copa da Itália de vôlei de praia nesta segunda-feira (3), em Montesilvano. Durante um pedido de tempo técnico, o treinador agarrou as jogadoras Chiara They e Sara Breidenbach pelo braço e foi flagrado pelas câmeras do torneio.
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Nas imagens, James aparece irritado com o desempenho da dupla em quadra. E, durante a pausa, ele, em pé, primeiro apertou o braço de They e depois o de Breidenbach, quando as jogadoras estavam sentadas. They chegou a responder ao técnico, que, mesmo assim, não deixou de agredi-las: "Pare com isso! Chega! Chega!".
August 3, 2026
Após a repercussão negativa, a Federação Italiana de Voleibol (Fipav) emitiu uma nota oficial. Além disso, Giuseppe Manfredi, presidente da entidade, condenou a atitude do técnico brasileiro.
— As imagens vistas são inaceitáveis e representam um comportamento que condenamos com absoluta firmeza. A atitude do treinador em relação aos seus atletas vai muito além de qualquer dinâmica técnica ou esportiva e não encontra justificativa nenhuma. Comportamento desse tipo não pode ser aceito de forma alguma.
As jogadoras não comentaram o caso publicamente, mas compartilharam uma postagem nas redes sociais cuja legenda diz que o técnico e as atletas conversaram após a partida e se abraçaram. Segundo o post, elas disseram que não viram o episódio como uma "quebra de confiança".
Em quadra, They e Breidenbach, treinadas pelo brasileiro James Martins, foram derrotadas por Alice Gradini e Federica Frasca por 2 sets a 0 e ficaram com o vice na Copa da Itália de vôlei de praia.
Confira a nota da Federação Italiana de Voleibol na íntegra
"A FIPAV anuncia que já tomou providências, reportando o incidente aos órgãos competentes, para que todos os protagonistas envolvidos sejam ouvidos e as investigações necessárias sejam realizadas para reconstruir a dinâmica exata dos fatos.
'As imagens vistas são inaceitáveis e representam um comportamento que condenamos com absoluta firmeza', palavras do presidente Giuseppe Manfredi. 'A atitude do treinador em relação aos seus atletas vai muito além de qualquer dinâmica técnica ou esportiva e não encontra justificativa nenhuma. Comportamento desse tipo não pode ser aceito de forma alguma.
Por anos, a Federação Italiana de Vôlei tem prestado grande atenção às políticas de proteção , para que cada atleta possa realizar suas atividades em um ambiente seguro.
Por esse motivo, qualquer pessoa que participe, com qualquer função ou título, da atividade federal é chamada a cumprir os princípios de proteção da pessoa, respeito mútuo, a fim de garantir a plena proteção dos direitos dos membros. Esses valores são essenciais para o nosso movimento.'
A FIPAV reitera que qualquer responsabilidade será avaliada nos órgãos competentes, em total conformidade com os procedimentos previstos pelo sistema federal, com a máxima determinação em proteger os valores do esporte e a segurança de todos os membros envolvidos na atividade federal."
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