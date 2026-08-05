Duda Lisboa aconselha seguidores: 'invistam em saúde mental' Campeã olímpica tirou nova pausa das competições até novembro deste ano

"Invista em saúde mental". Essa foi a dica que a campeã olímpica do vôlei de praia, Duda Lisboa, deu aos seus seguidores quando perguntada por conselhos para atuar no alto rendimento do vôlei. Recentemente, a medalhista de ouro nos Jogos de Paris 2024 anunciou uma pausa nas competições para cuidar justamente desse assunto.

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— Se eu pudesse dar um conselho, seria esse: treine, se dedique, confie no processo e nunca esqueça onde você quer chegar. E, principalmente, escolha bem as pessoas que estão ao seu lado. Tenham pessoas que te puxem pra cima, te desafiem a evoluir dentro e fora da quadra, porque ninguém chega a outro nível sozinho. E o último ponto e mais importante: invista na saúde mental. Existem profissionais que possam te capacitar a sempre melhorar, tanto no corpo, na alma e no coração - disse.

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Na última sexta-feira (31), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) confirmou que Duda se ausentará das competições até novembro deste ano "com o objetivo de chegar ao início da corrida olímpica para os Jogos de Los Angeles 2028 em sua melhor condição física e mental".

Não é a primeira vez que Duda revela enfrentar questões de ansiedade e saúde mental. Em novembro de 2025, após a desistência do Mundial de Vôlei de Praia, na Austrália, a jogadora contou, também via redes sociais, que vinha sofrendo com crises de ansiedade ao longo do ano, sendo a mais intensa delas durante a competição na Austrália. A decisão de abandonar a disputa foi tomada em consenso com Ana Patrícia, que não vivia um bom momento fisicamente, após sofrer uma lesão na coxa no início da temporada.

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Ana Patrícia segue no circuito mundial

Apesar do afastamento de Duda, sua parceira Ana Patrícia seguirá disputando o Circuito Mundial e disputará a elite do Circuito Mundial de Hamburgo ao lado de Carol Horta, seguindo um planejamento individualizado.

Na atualização mais recente, Duda e Ana Patrícia aparecem na quarta colocação do ranking mundial de vôlei de praia com 7260 pontos, atrás das compatriotas Carol/Rebeca, Thamela/Vic e das americanas Cruz/Brasher.

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Duda e Ana Patrícia em ação na etapa de Saquarema do Circuito Mundial (Foto: Dhavid Normando/FV Imagem/CBV)

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