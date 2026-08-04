Brasil busca ouro inédito no Mundial sub-17 de vôlei feminino
Seleção está no Grupo C e estreia na quinta-feira (6), contra a Croácia
A Seleção Brasileira inicia a trajetória no Campeonato Mundial sub-17 de vôlei feminino nesta quinta-feira (6), no Chile. A segunda edição do torneio acontece até o dia 16 de agosto, reunindo 24 equipes na disputa pelo título.
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A edição inaugural, em 2024, teve a China como campeã. Por outro lado, o Brasil terminou em quinto lugar ao ser derrotado pela seleção do Taipé Chinês por 3 sets a 1 nas quartas. A equipe verde-amarela era treinada por Fofão, levantadora campeã olímpica em Pequim 2008 e hoje auxiliar técnica de José Roberto Guimarães na Seleção adulta.
Para este ano, o Brasil garantiu vaga com a medalha de prata obtida no Sul-Americano de 2025, disputado no Peru. Na decisão, as brasileiras perderam para a Venezuela por 3 sets a 0.
A estreia da Seleção será contra a Croácia, em jogo válido pelo Grupo C. Em seguida, os adversários do Brasil serão Polônia, Argentina, Espanha e Japão.
Formato de disputa
Na primeira fase, as seleções são divididas em quatro grupos de seis, onde jogam entre si em turno único. Os quatro melhores colocados de cada chave avançam ao mata-mata, que é disputado em formato eliminatório tradicional a partir das oitavas de final. Ao decorrer da competição, os países eliminados se enfrentam para definir a classificação final.
As partidas serão realizadas em três cidades diferentes: Santiago, San Felipe e Los Andes. A partir das quartas de final, os duelos acontecem apenas na capital chilena.
Convocação do Brasil
Sob o comando de Marcelo Freitas, o "Dentinho", o elenco que representará o Brasil no Mundial sub-17 conta com 14 nomes. 11 deles atuam nas categorias de base de clubes brasileiros, enquanto outros três jogam no exterior.
Entre os pilares do time está a ponteira Marina Maccarone, única remanescente do grupo que participou do torneio em 2024. Também se destacam Victoria Martini e Isadora Costa, que foram eleitas para a seleção ideal do último Sul-Americano como melhor oposta e central, respectivamente.
Cinco atletas possuem 1,90m ou mais, sendo a mais alta a central Eduarda Bender, com 1,95m. Já a mais jovem é a ponteira Luiza Queiroz, de 13 anos. Veja a lista completa:
LEVANTADORAS
Catarina Harzbecker
- Clube: Minas
- Data de nascimento: 21/01/2010 (16 anos)
- Altura: 1,87m
Laura Dias
- Clube: Mackenzie
- Data de nascimento: 12/04/2010 (16 anos)
- Altura: 1,73m
OPOSTA
Sophia Levandoski
- Clube: Vôlei5
- Data de nascimento: 17/08/2010 (15 anos)
- Altura: 1,93m
PONTEIRAS
Marina Maccarone
- Clube: Barueri
- Data de nascimento: 26/07/2010 (16 anos)
- Altura: 1,92m
Pietra Bastos
- Clube: Pinheiros
- Data de nascimento: 01/01/2010 (16 anos)
- Altura: 1,78m
Victoria Gama
- Clube: IMG Academy (EUA)
- Data de nascimento: 21/09/2011 (14 anos)
- Altura: 1,91m
Victoria Martini
- Clube: Fluminense
- Data de nascimento: 11/02/2010 (16 anos)
- Altura: 1,87m
Meilani Akana
- Clube: Club Sand Volleyball (EUA)
- Data de nascimento: 26/01/2011 (15 anos)
- Altura: 1,79m
Luiza Queiroz
- Clube: Tribe (EUA)
- Data de nascimento: 28/10/2012 (13 anos)
- Altura: 1,81m
CENTRAIS
Eduarda Bender
- Clube: Nova Trento
- Data de nascimento: 03/07/2010 (16 anos)
- Altura: 1,95m
Sofia Simão
- Clube: Sesi Bauru
- Data de nascimento: 03/01/2010 (16 anos)
- Altura: 1,90m
Isadora Costa
- Clube: Flamengo
- Data de nascimento: 12/10/2010 (15 anos)
- Altura: 1,83m
LÍBEROS
Carolina Luz
- Clube: Flamengo
- Data de nascimento: 24/12/2010 (15 anos)
- Altura: 1,63m
Jordana Rocha
- Clube: Paulistano
- Data de nascimento: 04/07/2012 (14 anos)
- Altura: 1,70m
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Agenda de jogos do Brasil na primeira fase
Quinta-feira, 6 de agosto
- Brasil x Croácia - 18h
Sexta-feira, 7 de agosto
- Brasil x Polônia - 15h
Sábado, 8 de agosto
- Brasil x Argentina - 18h
Segunda-feira, 10 de agosto
- Brasil x Espanha - 18h
Terça-feira, 11 de agosto
- Brasil x Japão - 21h
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