Brasil busca ouro inédito no Mundial sub-17 de vôlei feminino Seleção está no Grupo C e estreia na quinta-feira (6), contra a Croácia

A Seleção Brasileira inicia a trajetória no Campeonato Mundial sub-17 de vôlei feminino nesta quinta-feira (6), no Chile. A segunda edição do torneio acontece até o dia 16 de agosto, reunindo 24 equipes na disputa pelo título.

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A edição inaugural, em 2024, teve a China como campeã. Por outro lado, o Brasil terminou em quinto lugar ao ser derrotado pela seleção do Taipé Chinês por 3 sets a 1 nas quartas. A equipe verde-amarela era treinada por Fofão, levantadora campeã olímpica em Pequim 2008 e hoje auxiliar técnica de José Roberto Guimarães na Seleção adulta.

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Para este ano, o Brasil garantiu vaga com a medalha de prata obtida no Sul-Americano de 2025, disputado no Peru. Na decisão, as brasileiras perderam para a Venezuela por 3 sets a 0.

A estreia da Seleção será contra a Croácia, em jogo válido pelo Grupo C. Em seguida, os adversários do Brasil serão Polônia, Argentina, Espanha e Japão.

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Formato de disputa

Na primeira fase, as seleções são divididas em quatro grupos de seis, onde jogam entre si em turno único. Os quatro melhores colocados de cada chave avançam ao mata-mata, que é disputado em formato eliminatório tradicional a partir das oitavas de final. Ao decorrer da competição, os países eliminados se enfrentam para definir a classificação final.

As partidas serão realizadas em três cidades diferentes: Santiago, San Felipe e Los Andes. A partir das quartas de final, os duelos acontecem apenas na capital chilena.

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Convocação do Brasil

Sob o comando de Marcelo Freitas, o "Dentinho", o elenco que representará o Brasil no Mundial sub-17 conta com 14 nomes. 11 deles atuam nas categorias de base de clubes brasileiros, enquanto outros três jogam no exterior.

Entre os pilares do time está a ponteira Marina Maccarone, única remanescente do grupo que participou do torneio em 2024. Também se destacam Victoria Martini e Isadora Costa, que foram eleitas para a seleção ideal do último Sul-Americano como melhor oposta e central, respectivamente.

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Cinco atletas possuem 1,90m ou mais, sendo a mais alta a central Eduarda Bender, com 1,95m. Já a mais jovem é a ponteira Luiza Queiroz, de 13 anos. Veja a lista completa:

LEVANTADORAS

Catarina Harzbecker

Clube: Minas

Data de nascimento: 21/01/2010 (16 anos)

Altura: 1,87m

Laura Dias

Clube: Mackenzie

Data de nascimento: 12/04/2010 (16 anos)

Altura: 1,73m

OPOSTA

Sophia Levandoski

Clube: Vôlei5

Data de nascimento: 17/08/2010 (15 anos)

Altura: 1,93m

PONTEIRAS

Marina Maccarone

Clube: Barueri

Data de nascimento: 26/07/2010 (16 anos)

Altura: 1,92m

Pietra Bastos

Clube: Pinheiros

Data de nascimento: 01/01/2010 (16 anos)

Altura: 1,78m

Victoria Gama

Clube: IMG Academy (EUA)

Data de nascimento: 21/09/2011 (14 anos)

Altura: 1,91m

Victoria Martini

Clube: Fluminense

Data de nascimento: 11/02/2010 (16 anos)

Altura: 1,87m

Meilani Akana

Clube: Club Sand Volleyball (EUA) Data de nascimento: 26/01/2011 (15 anos) Altura: 1,79m

Luiza Queiroz

Clube: Tribe (EUA)

Data de nascimento: 28/10/2012 (13 anos)

Altura: 1,81m

CENTRAIS

Eduarda Bender

Clube: Nova Trento

Data de nascimento: 03/07/2010 (16 anos)

Altura: 1,95m

Sofia Simão

Clube: Sesi Bauru

Data de nascimento: 03/01/2010 (16 anos)

Altura: 1,90m

Isadora Costa

Clube: Flamengo

Data de nascimento: 12/10/2010 (15 anos)

Altura: 1,83m

LÍBEROS

Carolina Luz

Clube: Flamengo

Data de nascimento: 24/12/2010 (15 anos)

Altura: 1,63m

Jordana Rocha

Clube: Paulistano

Data de nascimento: 04/07/2012 (14 anos)

Altura: 1,70m

Meilani Akana ataca em Brasil x Japão pelo quadrangular amistoso (Foto: Reprodução)

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Agenda de jogos do Brasil na primeira fase

Quinta-feira, 6 de agosto

Brasil x Croácia - 18h

Sexta-feira, 7 de agosto

Brasil x Polônia - 15h

Sábado, 8 de agosto

Brasil x Argentina - 18h

Segunda-feira, 10 de agosto

Brasil x Espanha - 18h

Terça-feira, 11 de agosto

Brasil x Japão - 21h

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira no Sul-Americano

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