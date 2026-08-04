Rússia retorna à VNL em 2027 com formato ampliado; entenda FIVB confirma volta de equipes russas, que terão plano antidoping e vaga pelo ranking mundial; masculino não disputará Copa do Mundo de 2027

A Federação Internacional de Voleibol (FIVB) confirmou, nesta terça-feira (4), o retorno das seleções masculina e feminina da Rússia às competições internacionais. As equipes voltarão a jogar na Liga das Nações (VNL) de 2027, principal torneio anual entre seleções da modalidade.

O país estava afastado dos torneios organizados pela FIVB desde 2022, quando foi suspenso em consequência da invasão da Ucrânia. Nesse período, as seleções russas ficaram fora tanto da VNL quanto dos Campeonatos Mundiais. A suspensão olímpica formal, realizada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), entrou em vigor em outubro de 2023 e foi encerrada no mês passado.

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Formato ampliado da VNL em 2027

Para viabilizar o retorno russo sem prejudicar outros classificados, a FIVB decidiu ampliar o número de participantes da VNL. Exclusivamente na edição de 2027, cada gênero contará com 19 equipes, uma a mais do que o formato habitual de 18.

A medida garante as vagas da Finlândia, no masculino, e da Eslovênia, no feminino, que haviam conquistado classificação com base em suas atuações nas últimas temporadas. Segundo o comunicado da entidade, a Rússia entrará na competição como a seleção mais bem ranqueada no ranking mundial entre aquelas que ainda não haviam garantido vaga.

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A FIVB informou que ainda analisa o formato necessário para acomodar o time adicional. Detalhes como número de partidas, divisão das semanas e critérios de classificação para a fase final serão divulgados posteriormente.

Polônia foi campeã da VNL masculina de 2026 (Foto: Volleybal World)

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Rússia nas Copas do Mundo

A reintegração seguirá as recomendações do COI. Um plano específico e abrangente de controle antidoping será desenvolvido e executado pela Agência Internacional de Testagem (ITA).

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No que diz respeito às Copas do Mundo de 2027, os naipes têm situações distintas. No masculino, a Rússia não estará presente; a própria federação russa de vôlei comunicou formalmente à FIVB que decidiu não participar da competição, que será realizada na Polônia. No feminino, a participação ainda não está definida; a FIVB mantém conversas com o Comitê Organizador Local, a Volleyball Canada, a USA Volleyball e outras partes envolvidas para avaliar uma eventual presença russa.

Em nota oficial, a entidade descreveu o histórico do processo: "Após a declaração emitida em 8 de julho de 2026, a FIVB continuou as consultas com as partes interessadas relevantes para estabelecer um roteiro claro para o retorno de atletas e oficiais técnicos russos às competições mundiais."

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Antes da suspensão, a Rússia havia vencido as duas primeiras edições da VNL masculina, em 2018 e 2019. No feminino, nunca conquistou o título. Em Jogos Olímpicos, o país soma um ouro, quatro pratas e dois bronzes no masculino. Somados os resultados da extinta União Soviética, são oito títulos olímpicos, quatro em cada naipe, o que torna a Rússia a maior vencedora da história da modalidade nos Jogos.

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