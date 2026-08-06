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Minas apresenta novo técnico e confirma três reforços para a temporada

Clube oficializa mudanças no comando e reforça o elenco para a disputa da Superliga 2026/27

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
06/08/2026 15:17
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Minas apresentou o técnico Leandro Vissotto (centro) e a oposta Jheovana (última à direita) Foto- Divulgação; MTC Vôlei
Minas apresentou o técnico Leandro Vissotto (centro) e a oposta Jheovana (última à direita) Foto- Divulgação; MTC Vôlei

O Gerdau Minas Tênis Clube deu sequência ao planejamento para a temporada 2026/27 do vôlei feminino e apresentou, nesta quinta-feira (6), o novo treinador da equipe, além de oficializar três reforços para o elenco. O evento marcou a chegada do técnico Leandro Vissotto e das atletas Jheovana, Luzia Nezzo e Maiara Basso.

Medalhista de prata com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, Vissotto inicia sua primeira experiência como treinador de uma equipe no voleibol brasileiro. Ele assume o cargo após a saída do italiano Lorenzo Pintus, que comandou o Minas na última edição da Superliga Feminina.

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Jheovana chega para reforçar o ataque do Minas

Entre as contratações, Jheovana foi a única presente na apresentação oficial. A oposta, destaque do Barueri nas últimas temporadas, chega para fortalecer o setor ofensivo do Minas, principalmente enquanto Amanda Marques se recupera da cirurgia no joelho esquerdo após romper o ligamento cruzado anterior.

Em sua primeira fala como atleta do clube, a jogadora comemorou o novo desafio.

— Estou muito feliz e honrada por vestir uma camisa tão tradicional e vitoriosa nesta nova temporada. Já conheço algumas meninas dos tempos de Seleção Brasileira e, agora, tenho a oportunidade de dividir a quadra com atletas que sempre admirei. Estou confiante de que faremos uma grande temporada e conquistaremos excelentes resultados.

Jheovanna é a nova oposta do Minas (Foto: Divulgação/ MTC)
Jheovanna é a nova oposta do Minas (Foto: Divulgação/ MTC)

Luzia e Maiara se apresentam após compromissos com a Seleção

As outras duas reforços anunciadas pelo Minas ainda não participaram das atividades no clube. A central Luzia Nezzo está com a Seleção Brasileira principal, que se prepara para a disputa do Campeonato Sul-Americano.

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Já a ponteira Maiara Basso também segue em atividades com a Seleção Brasileira. Após integrar o grupo vice-campeão da Liga das Nações (VNL), a atleta treina atualmente com a equipe B e deve se juntar ao elenco mineiro nas próximas semanas.

Base do Minas foi mantida para a nova temporada

Além das novidades, o Minas confirmou a permanência de parte da base que disputou a temporada passada. Seguem no elenco as centrais Thaisa, Giovana Guimarães e Júlia Koehler; as levantadoras Fran Tomazoni e Julia Nowicka; as opostas Amanda Marques e Vallentina Biondo; e as líberos Larissa Fortes e Nyeme.

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O Minas ainda não está totalmente fechada para 2026/27. O clube deve anunciar novos nomes à medida que as atletas encerram seus compromissos com a Seleção Brasileira e se apresentam para a preparação da temporada.

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