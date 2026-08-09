Brasil e Argentina disputam título da Copa Sul-Americana de vôlei Seleção venceu o Chile de virada e garantiu a vaga no pré-olímpico do Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira masculina está na final da Copa Sul-Americana de Vôlei. Após vitória de virada sobre o Chile por 3 sets a 2 (25/17, 23/25, 23/25, 25/13 e 19/17), a equipe enfrentará a Argentina pelo título, neste domingo (9), a partir das 17h30 (horário de Brasília). Além da vaga na decisão, a equipe se garantiu no pré-olímpico de setembro, que será disputado no Maracanãzinho.

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O duelo repete a final de 2025, quando o título também foi disputado no clássico Brasil x Argentina e terminou com vitória da equipe verde e amarela. Desta vez, a Seleção entrou na competição com um time B, comandado pelo técnico Nery Tambeiro, e chega à decisão em Cochabamba, na Bolívia, com 100% de aproveitamento.

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O ponteiro Maicon foi o principal nome em quadra, com 30 pontos. O jogador se destacou nos momentos decisivos e foi a principal opção do levantador Bieler na busca pela virada. Assim como o Brasil, Argentina, Chile e Colômbia, semifinalistas do torneio, também se garantiram no pré-olímpico do Rio.

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O ponteiro Maicon comemora durante partida entre Brasil e Chile na Copa Sul-Americana de Vôlei (Foto: Reprodução/ Instagram)

Argentina elimina a Colômbia com direito a confusão

Antes de o Brasil entrar em quadra no último sábado (8), a Argentina venceu a Colômbia de virada por 3 sets a 1 (23/25, 28/26, 27/25 e 25/15), mas o jogo ficou marcado por uma confusão que paralisou o jogo por cerca de cinco minutos e causou dois cartões vermelhos para os argentinos.

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Após um jogo inteiro de clima quente, a confusão começou no quarto set, quando o argentino Ramos deu uma encarada nos adversários na hora de comemorar um ponto. Os ânimos se exaltaram tanto dos dois lados que o segundo árbitro e o técnico da Argentina precisaram intervir para separar a discussão.

A confusão não ficou restrita à quadra, já que os torcedores presentes no ginásio vaiaram a atitude dos jogadores. Para apaziguar o clima, o DJ da quadra colocou a música "Imagine", de John Lennon, para tocar. A escolha lembrou os vôleifãs da famosa discussão entre a brasileira Ana Patrícia e a canadense Brandie Wilkerson na final do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris, que também acabou embalada pelo sucesso do ex-Beatle.

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