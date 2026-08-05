Superliga distribuirá maior premiação da história em 2026/27 Valor dividido entre os naipes masculino e feminino ultrapassa a marca de R$ 3 milhões

A temporada 2026/27 da Superliga de vôlei contará com a maior premiação financeira da história da competição. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou, nesta quarta-feira (5), que dividirá um total de R$ 3,6 milhões entre os 24 times dos naipes masculino e feminino.

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Esta é apenas a terceira edição do campeonato que conta com premiação em dinheiro. O valor é 15% superior aos R$ 3,12 milhões repassados às equipes na última temporada, e 28% maior que os R$ 2,8 milhões distribuídos em 2024/25.

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Assim como nas edições passadas, a quantia destinada aos clubes vai variar conforme a posição final na classificação. Valores detalhados do prêmio para cada colocação não foram divulgados.

Em 2025/26, Praia Clube e Sada Cruzeiro receberam R$ 250 mil cada pelos títulos da Superliga feminina e masculina, respectivamente. Já Minas e Campinas, vice-campeões em seus respectivos naipes, faturaram R$ 200 mil. Os times rebaixados tiveram direito à parte da premiação pela primeira vez, levando R$ 70 mil cada.

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Superliga terá mais de 50 jogos transmitidos de graça em 2026/27

Cruzeiro é campeão da Superliga Masculina 2025/26 (Foto: Divulgação/ CBV)

Em reunião realizada com representantes dos clubes da Superliga feminina, no Rio de Janeiro, a CBV também oficializou o acordo para a transmissão de, pelo menos, um jogo por rodada na GE TV. A estimativa é que, ao fim do campeonato, mais de 50 partidas tenham sido exibidas ao vivo e gratuitamente pelo YouTube.

O Grupo Globo será novamente o único detentor dos direitos de exibição da Superliga. Além da GE TV, SporTV e TV Globo terão exclusividade na transmissão do torneio em 2026/27.

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Durante o encontro, foram debatidos ainda temas como regulamento, tabela da competição, marketing, comunicação, ativações comerciais e aspectos operacionais. Houve um espaço para troca de experiências, esclarecimento de dúvidas e proposição de soluções.

Um novo encontro entre a CBV e as equipes femininas está marcado para esta quinta-feira (6). Os integrantes dos times masculinos se reúnem com a entidade nos dias 12 e 13 de agosto.

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