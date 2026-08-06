Gabi Guimarães é apontada como melhor ponteira do mundo por rivais durante a VNL Brasileira foi a escolha unânime entre atletas da posição em dinâmica promovida durante a Liga das Nações

Gabi Guimarães ganhou mais uma demonstração do prestígio que tem no vôlei mundial. Em uma dinâmica realizada pelo portal turco 4Bir4Bir, atletas de diferentes seleções foram convidadas a eleger a melhor jogadora do mundo em cada posição. Entre as ponteiras entrevistadas, a capitã da Seleção Brasileira apareceu como escolha unânime.

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O vídeo foi gravado durante uma etapa da Liga das Nações (VNL), disputada em Ancara, na Turquia. Além de Gabi, participaram da ação jogadoras de Brasil, Alemanha, França e Bélgica.

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A primeira a responder foi Rosamaria, que atualmente atua tanto como ponteira quanto como oposta pela Seleção Brasileira. Por desempenhar as duas funções, ela escolheu uma atleta para cada posição.

— Como oposta, escolho a Boskovic. Adoro o jeito que ela joga. Como ponteira, fico com a Gabi — afirmou.

O reconhecimento à brasileira também veio de Lina Alsmeier, da Alemanha, Héléna Cazaute, da França, e Britt Herbots, principal nome da Bélgica. Todas apontaram Gabi Guimarães como a melhor ponteira em atividade. Entre as demais entrevistadas, apenas a central alemã Camilla Weitzel escolheu uma atleta de outra posição, elegendo a italiana Sarah Fahr como a melhor meio de rede do mundo.

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Gabi Guimarães pelo Conegliano durante partida no Mundial de vôlei (Foto: Deco Pires)

Gabi cita referências da posição

Também participante da dinâmica, Gabi Guimarães foi convidada a indicar as melhores ponteiras do cenário internacional. A brasileira preferiu destacar algumas das atletas que considera referências na posição, incluindo nomes da atualidade e ex-companheiras da Seleção.

Ela mencionou a chinesa Zhu Ting e a norte-americana Jordan Larson, além das brasileiras Fernanda Garay e Jaqueline, ambas campeãs olímpicas e já aposentadas.

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— Temos muitas grandes ponteiras, como Zhu Ting, Jordan Larson, Fernanda Garay e Jaqueline — disse a capitã da Seleção Brasileira.

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