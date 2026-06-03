Sem Karakurt e com torcida contra, Turquia vence na estreia da VNL

A etapa de Brasília da Liga das Nações está oficialmente aberta, e já com traços emocionantes. Nesta quarta-feira (3), o jogo que deu o pontapé terminou com a vitória da Turquia sobre a República Dominicana no tie-break (17/25, 25/20, 25/16, 23/25 e 15/11). A equipe turca veio ao Brasil com um time jovem e sem as principais estrelas, como a oposta Ebrar Karakurt e a central Eda Erdem.

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Daniele Santarelli aposta nas atletas que colocou para jogar em um torneio de preparação na Itália. No geral, as escolhidas têm pouca rodagem em competições internacionais. Segundo o técnico, a ideia é "ousada", mas dar oportunidade às mais jovens é parte da estratégia de ter uma equipe consolidada. As principais jogadoras são as ponteiras Ilkin Aydin (Galatasaray) e Yaprak Erkek (Eczacıbaşı). Erkek, inclusive, foi a maior pontuadora da partida desta quarta (3), com 21 acertos.

Contra a República Dominicana, o que se viu em quadra foi uma equipe que pareceu desentrosada no início, sendo dominada. No entanto, melhorou ao longo do jogo e se encontrou no terceiro set. O equilíbrio entre os times apareceu na quarta parcial, vencida nos detalhes pela República Dominicana - 25 a 23. A equipe turca se recuperou e fechou o set decisivo em 15 a 11.

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No Ginásio Nilson Nelson, as turcas enfrentaram também uma torcida contra. Ainda que a arena estivesse com pouca presença de público, a maioria dele gritava a favor da República Dominicana, inclusive com vaias à turca. O "ranço" dos brasileiros pela Turquia passa muito pelo jeito provocativo de Karakurt. Ela não estava presente, mas já tem essa impressão na mente da torcida verde-amarela, que se estende à seleção turca no geral.

Karakurt está fora da lista da Turquia para a primeira semana da VNL, em Brasília (Foto: Reprodução/ Instagram)

Torcida brasileira 'adota' as dominicanas

O "amor" dos brasileiros à República Dominicana passa pelo reconhecimento de jogadoras da equipe que já atuaram no Brasil. Entre elas, a líbero Brenda Castillo, que defendeu o Sesi Bauru nas temporadas 2016/17 e 2020/21, quando se consolidou como uma das melhores jogadoras do mundo na posição. Na partida desta quarta (3), seus bons passes e defesas foram comemorados pelo público. Além dela, Yonkaira Peña também recebeu gritos de apoio. A ponteira já defendeu o Sesc RJ Flamengo e o Minas.

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No entanto, nesta quinta-feira (4), a torcida brasileira deixará a dominicana de lado. Isso porque a partida é justamente entre Brasil e República Dominicana. O confronto acontece às 20h (de Brasília), na Arena Nilson Nelson.

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