Os casais da Seleção Brasileira de vôlei: o amor está no ar em Saquarema

Além das amizades, o romance também aparece como uma pitada de leveza no dia a dia dos atletas das seleções de vôlei, concentrados em Saquarema (RJ) enquanto se preparam para a disputa da Liga das Nações. Há quatro casais convivendo entre o dia a dia dos treinamentos e as relações pessoais. Dois deles vivem a "lua de mel" no Centro de Desenvolvimento do Voleibol. Ana Cristina se casou com Maicon no último sábado (23), e Macris oficializou a relação com Denis Cabral, membro da comissão técnica, no início de maio.

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O relacionamento mais novo de Saquarema é entre a central Júlia Kudiess e o ponteiro Léo Lukas. Eles assumiram o namoro no dia 12 de maio e compartilharam fotos juntos na concentração da amarelinha. Já Sabrina, que integra os treinos da Seleção como convidada, namora o preparador físico Giovanni Melo há mais de quatro anos.

Os casais seguem um roteiro que tem Jaqueline e Murilo, o casal formado pela bicampeã olímpica e pelo medalhista de prata em 2008 e 2012. Já aposentados, eles se casaram ainda quando estavam em atividade, em 2009. Atualmente, são pais de Arthur, que também começa a dar seus passos no vôlei.

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Jaqueline Carvalho, Murilo Endres e filho do casal. (Foto: Reprodução/ Instagram)

Outro relacionamento marcante para o vôlei brasileiro é entre Dani Lins e Sidão. Os dois começaram a namorar em 2010. Em 2018, se tornaram pais de Lara. A levantadora, aos 41 anos, segue em ação no Sesi Bauru, enquanto o central se aposentou das quadras em 2020, com 38.

Casamento entre Ana Cristina e Maicon reuniu estrelas da Seleção

Os ponteiros Ana Cristina e Maicon Santos se casaram no interior de São Paulo. O casal está junto publicamente desde o início de 2024, quando compartilharam as primeiras interações nas redes sociais. Os dois ficaram noivos em maio do ano passado.

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Na festa, além de outros nomes da amarelinha, estiveram presentes a capitã Gabi Guimarães, ao lado da namorada Bruna Unzueta, o técnico Zé Roberto e a levantadora Roberta. Júlia Bergmann foi escolhida como madrinha. Seu irmão e também atleta da Seleção, Lukas marcou presença na cerimônia.

Irmãos Bergmann no casamento de Ana Cristina e Maicon (Foto: Reprodução/ Instagram)

Seleções em preparação para a disputa da VNL

As seleções masculina e feminina de vôlei estão concentradas em Saquarema na preparação para a disputa da Liga das Nações. A primeira semana da competição será disputada na Arena Nilson Nelson, em Brasília. Confira a programação das equipes:

Feminina

Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Masculina

Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV e VBTV

Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV

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