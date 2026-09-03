A lesão de Julia Kudiess foi um baque para a Seleção Brasileira feminina e toda a comunidade do vôlei, especialmente para Kisy, uma de suas melhores amigas dentro do esporte. A oposta revelou, em entrevista divulgada nesta quinta-feira (3), bastidores inéditos do momento que tirou a parceira do restante da Liga das Nações e do Campeonato Sul-Americano.

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Kisy comparou o sentimento de ver Kudiess romper o LCA pela segunda vez ao do luto. A atacante adotou uma postura diferente da primeira contusão, em 2024, passando a acompanhar o processo de recuperação e a levar uma camisa com nome e número da amiga nas viagens para transmitir a sensação de acolhimento.

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— As duas vezes que aconteceram (as lesões), eu tava na Seleção com ela. Então, ver ela passar por tudo aquilo de novo, foi como se eu tivesse um sentimento de luto novamente. Hoje eu tento ser mais presente do que fui, porque ela também se fechou mais na outra cirurgia. A Ju é muito sentimental com tudo, e eu quero que ela sinta que sempre vai estar com a gente. Onde eu vou, eu levo a blusa dela. Está colada na minha mala. Levo ela para todo lugar, porque é como se fosse uma irmã — contou Kisy ao podcast "Antes que eu me esqueça", da jornalista Renata Heilborn.

Kisy também deu seu ponto de vista sobre o episódio, que ocorreu durante o jogo entre Brasil e Estados Unidos pela terceira semana classificatória da VNL, em julho. O lance aconteceu no início do segundo set, quando a meio de rede tentou uma ação de bloqueio e, no momento da aterrissagem, pisou em Ana Cristina, indo ao chão logo em seguida. A camisa 8 realizou exames médicos, que constataram a lesão no joelho esquerdo.

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A oposta, que estava entre as reservas na ocasião, relata que chegou a deixar a partida para verificar o estado de Julia, contrariando a ordem do auxiliar Paulo Coco para que ela permanecesse em quadra. No vestiário, ela se juntou à fisioterapeuta Bruna Melato e tentou consolar a amiga.

— Quando eu vi ela saindo do jogo, eu nem pensei. Fui pro vestiário e o Paulinho: "Kisy, volta". Eu saí correndo, fui até o vestiário. Isso é uma coisa que eu, a Bru (Bruna Melato) e a Ju, só nós sabemos. E ela tava chorando muito. Eu tentei abraçar ela, e aí nesse momento parece que eu mudo. Eu queria chorar, mas não consegui — desabafou.

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Amizade ajuda a lidar com pressão na Seleção

Kisy, Luzia e Julia Kudiess na etapa de Brasília da VNL 2026 (Foto: Reprodução/Instagram)

Atualmente no Lokomotiv Kaliningrad, da Rússia, Kisy divide as quadras com Julia Kudiess desde 2021, quando estrearam juntas no Minas. Durante os quatro anos em que estiveram no clube mineiro, as jogadoras desenvolveram uma amizade que se fortaleceu com a presença simultânea na Seleção Brasileira. Hoje elas dividem quarto nas concentrações e aparecem frequentemente em conteúdos descontraídos compartilhados nas redes sociais.

Kisy e Julia Kudiess encontram um "porto-seguro" uma na outra, o que ajuda em situações onde a pressão na Seleção testa o emocional das atletas. Há um método de desabafo que, segundo a oposta, mantém o ambiente mais leve.

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— Ela é uma pessoa que traz para mim muita leveza na Seleção, e eu sei que eu também trago isso para ela. A gente claramente tem os nossos momentos difíceis na Seleção, porque é muita pressão. Tem vezes que queremos acabar com todo mundo. Então, a gente fala: "Cronômetro, 10 minutos, a gente vai falar tudo que pensa, sem papas", porque a gente precisa colocar para fora. É o famoso "vomitar palavras" — disse.

Kisy mira convocação para o Sul-Americano

Com Julia Kudiess fora, Kisy treina com a Seleção feminina visando o Sul-Americano, competição classificatória aos Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028. O torneio acontece entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

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Apesar de estar integrada aos treinamentos, a oposta não está efetivamente convocada para o continental. O grupo que se prepara sob o comando de José Roberto Guimarães conta com 17 atletas, mas apenas 14 estarão na lista final para os confrontos. ➡️ Veja a convocação para os treinos do Sul-Americano!

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