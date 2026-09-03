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Qual o caminho do vôlei de praia brasileiro rumo a Los Angeles 2028

Sul-americano da modalidade começa nesta quinta-feira (3) e garante vaga ao campeão

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
03/09/2026 15:46
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Thâmela e Vic em ação no Areia Games (Foto: Maurício Val)
Thâmela e Vic em ação no Areia Games (Foto: Maurício Val)

A corrida do vôlei de praia para os Jogos de Los Angeles 2028 já estão em andamento. A partir desta quinta-feira (3), as duplas brasileiras disputam o Sul-Americano da modalidade, em João Pessoa, que vale a classificação. Os times campeões de cada naipe garantem a vaga olímpica para o seu país.

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O caminho do Brasil até a vaga

Anfitrião do torneio, o Brasil será representado por Thamela/Victoria e Verena/Thainara, no feminino, além de Evandro/Arthur Lanci e André/Renato, no masculino. O pré-olímpico será disputado por 16 duplas de cada gênero, organizadas em quatro grupos na primeira fase. O campeão de cada chave avança direto às quartas de final, enquanto os segundos e terceiros colocados se enfrentam em uma repescagem. A disputa segue para eliminatórias simples até a final.

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Dupla número 3 do mundo, Thamela e Victoria estão no Grupo A, ao lado de Valeria/Rodríguez (Venezuela), Santander/Mori (Chile) e Gonzales/Mendoza (Peru). Já Verena/Thianara, atual 27ª dupla do ranking, integram o Grupo C, ao lado de Ghigliazza/Abdala (Argentina), Fio/Denisse (Paraguai) e Habze/Karelys (Equador).

No masculino, Evandro e Arthur (3º do mundo) integram o Grupo A, junto com Riveros/Giuliano (Paraguai), Mocellini/Llambías (Uruguai) e Molina/Carreño (Peru). No Grupo C, André e Renato (9º) enfrentam Yeferson/Noriega (Colômbia), Rubio/Luciano (Uruguai) e Martin/Quintero (Colômbia) na primeira fase.

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É importante destacar que as vagas olímpicas pertencem ao país, ou seja: mesmo em caso de título, as duplas participantes do Sul-Americano não estão automaticamente classificadas para os Jogos de Los Angeles. Cabe aos Comitês Olímpicos Nacionais a definição de seus representantes.

Evandro e Arthur Lanci em ação no Circuito Mundial em João Pessoa (Foto: Cristiano Santos/Beach Games Brazil/CBV)
Evandro e Arthur Lanci em ação no Circuito Mundial em João Pessoa (Foto: Cristiano Santos/Beach Games Brazil/CBV)

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Quem são as famílias no caminho do Brasil

Entre os potenciais adversários nas eliminatórias na chave masculina, as duplas brasileiras poderão enfrentar times "familiares". Um deles é a parceria entre os irmãos Tomás e Nicolás Capogrosso, que jogam juntos desde 2021 e atualmente figuram na 10ª posição do ranking mundial. Em maio deste ano, a dupla enfrentou os brasileiros André e Renato na decisão do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia e ficou com a medalha de prata.

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Os chilenos Esteban e Marco Grimalt são primos e referências históricas da modalidade no país. A parceria, que compete no circuito da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) desde 2011, foi a primeira do Chile a disputar as Olimpíadas, nos Jogos Rio 2016. Campeões dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, os Grimalt atualmente ocupam o 13º lugar no ranking.

Os primos Esteban e Marco Grimalt disputam a vaga olímpica no Sul-Americano de 2026
Os primos Esteban e Marco Grimalt disputam a vaga olímpica no Sul-Americano de 2026 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Tabela do Sul-Americano de Vôlei de Praia

Quinta-feira (03/09)

  • Allcca/Gaona x Chacin/Ramirez - 14h
  • Michel Tosi/Churin x Beleño/Isabela - 14h
  • Ohlsson/Dubost x Ariana/Stephany - 14h
  • Thâmela/Victoria x Gonzales/Mendoza - 14h50
  • Valeria/Rodríguez x Santander/Mori - 14h50
  • Michelle/Corrales x Cruz/Sara - 14h50
  • Verena/Thainara x Habze/Karelys - 15h40
  • Ghigliazza/Abdala x Fio/Denisse - 15h40
  • Ohlsson/Dubost x Beleño/Isabela - 18h10
  • Michelle/Corrales x Chacin/Ramirez - 19h
  • Allcca/Gaona x Cruz/Sara - 19h
  • Michel Tosi/Churin x Ariana/Stephany - 19h
  • Thâmela/Victoria x Santander/Mori - 20h
  • Valeria/Rodríguez x Gonzales/Mendoza - 20h
  • Verena/Thainara x Fio/Denisse - 21h
  • Ghigliazza/Abdala x Habze/Karelys - 21h

Sexta-feira (04/09)

  • Michelle/Corrales x Allcca/Gaona - 15h40
  • Chacin/Ramirez x Cruz/Sara - 16h30
  • Verena/Thainara x Ghigliazza/Abdala - 16h30
  • Fio/Denisse x Habze/Karelys - 16h30
  • Thâmela/Victoria x Valeria/Rodríguez - 17h20
  • Santander/Mori x Gonzales/Mendoza - 17h20
  • Ariana/Stephany x Beleño/Isabela - 17h20
  • Michel Tosi/Churin x Ohlsson/Dubost - 18h10

Sábado (05/09)

  • Repescagem
  • Quartas de final

Domingo (06/09)

  • Semifinais, finais e disputa do terceiro lugar

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