Qual o caminho do vôlei de praia brasileiro rumo a Los Angeles 2028
Sul-americano da modalidade começa nesta quinta-feira (3) e garante vaga ao campeão
A corrida do vôlei de praia para os Jogos de Los Angeles 2028 já estão em andamento. A partir desta quinta-feira (3), as duplas brasileiras disputam o Sul-Americano da modalidade, em João Pessoa, que vale a classificação. Os times campeões de cada naipe garantem a vaga olímpica para o seu país.
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O caminho do Brasil até a vaga
Anfitrião do torneio, o Brasil será representado por Thamela/Victoria e Verena/Thainara, no feminino, além de Evandro/Arthur Lanci e André/Renato, no masculino. O pré-olímpico será disputado por 16 duplas de cada gênero, organizadas em quatro grupos na primeira fase. O campeão de cada chave avança direto às quartas de final, enquanto os segundos e terceiros colocados se enfrentam em uma repescagem. A disputa segue para eliminatórias simples até a final.
Dupla número 3 do mundo, Thamela e Victoria estão no Grupo A, ao lado de Valeria/Rodríguez (Venezuela), Santander/Mori (Chile) e Gonzales/Mendoza (Peru). Já Verena/Thianara, atual 27ª dupla do ranking, integram o Grupo C, ao lado de Ghigliazza/Abdala (Argentina), Fio/Denisse (Paraguai) e Habze/Karelys (Equador).
No masculino, Evandro e Arthur (3º do mundo) integram o Grupo A, junto com Riveros/Giuliano (Paraguai), Mocellini/Llambías (Uruguai) e Molina/Carreño (Peru). No Grupo C, André e Renato (9º) enfrentam Yeferson/Noriega (Colômbia), Rubio/Luciano (Uruguai) e Martin/Quintero (Colômbia) na primeira fase.
É importante destacar que as vagas olímpicas pertencem ao país, ou seja: mesmo em caso de título, as duplas participantes do Sul-Americano não estão automaticamente classificadas para os Jogos de Los Angeles. Cabe aos Comitês Olímpicos Nacionais a definição de seus representantes.
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Quem são as famílias no caminho do Brasil
Entre os potenciais adversários nas eliminatórias na chave masculina, as duplas brasileiras poderão enfrentar times "familiares". Um deles é a parceria entre os irmãos Tomás e Nicolás Capogrosso, que jogam juntos desde 2021 e atualmente figuram na 10ª posição do ranking mundial. Em maio deste ano, a dupla enfrentou os brasileiros André e Renato na decisão do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia e ficou com a medalha de prata.
Os chilenos Esteban e Marco Grimalt são primos e referências históricas da modalidade no país. A parceria, que compete no circuito da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) desde 2011, foi a primeira do Chile a disputar as Olimpíadas, nos Jogos Rio 2016. Campeões dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019, os Grimalt atualmente ocupam o 13º lugar no ranking.
Tabela do Sul-Americano de Vôlei de Praia
Quinta-feira (03/09)
- Allcca/Gaona x Chacin/Ramirez - 14h
- Michel Tosi/Churin x Beleño/Isabela - 14h
- Ohlsson/Dubost x Ariana/Stephany - 14h
- Thâmela/Victoria x Gonzales/Mendoza - 14h50
- Valeria/Rodríguez x Santander/Mori - 14h50
- Michelle/Corrales x Cruz/Sara - 14h50
- Verena/Thainara x Habze/Karelys - 15h40
- Ghigliazza/Abdala x Fio/Denisse - 15h40
- Ohlsson/Dubost x Beleño/Isabela - 18h10
- Michelle/Corrales x Chacin/Ramirez - 19h
- Allcca/Gaona x Cruz/Sara - 19h
- Michel Tosi/Churin x Ariana/Stephany - 19h
- Thâmela/Victoria x Santander/Mori - 20h
- Valeria/Rodríguez x Gonzales/Mendoza - 20h
- Verena/Thainara x Fio/Denisse - 21h
- Ghigliazza/Abdala x Habze/Karelys - 21h
Sexta-feira (04/09)
- Michelle/Corrales x Allcca/Gaona - 15h40
- Chacin/Ramirez x Cruz/Sara - 16h30
- Verena/Thainara x Ghigliazza/Abdala - 16h30
- Fio/Denisse x Habze/Karelys - 16h30
- Thâmela/Victoria x Valeria/Rodríguez - 17h20
- Santander/Mori x Gonzales/Mendoza - 17h20
- Ariana/Stephany x Beleño/Isabela - 17h20
- Michel Tosi/Churin x Ohlsson/Dubost - 18h10
Sábado (05/09)
- Repescagem
- Quartas de final
Domingo (06/09)
- Semifinais, finais e disputa do terceiro lugar
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