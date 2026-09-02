Inteligência artificial crava placar de Santos x Palmeiras na Copa do Brasil
Partida será disputada na Vila Belmiro
Santos e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (2) pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, e a inteligência artificial cravou o placar do confronto. O jogo de ida foi construído com vantagem elástica para o Alviverde, que venceu por 3 a 0 no primeiro duelo.
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De acordo com a projeção da IA do Google, o duelo de volta na Vila Belmiro será movimentado, com o Peixe buscando o resultado, mas a maturidade tática do time de Abel Ferreira deve prevalecer, garantindo a classificação palmeirense. Quem avançar enfrentará o vencedor de Vitória x Vasco.
Confira a projeção do Gemini:
Pressionado a reverter a grande vantagem construída pelo rival no primeiro confronto, o Santos tentará assumir a iniciativa do jogo na Vila Belmiro com forte apoio da torcida, apostando em um ritmo acelerado e trocas de passes para furar o bloqueio alviverde. O Palmeiras, por sua vez, deve adotar uma postura de extrema maturidade tática, valorizando a posse de bola e administrando o tempo sem abdicar das transições rápidas nos espaços cedidos pelos mandantes. Com a necessidade santista de se expor progressivamente ao longo da partida, a tendência é que o embate ganhe contornos abertos na reta final, culminando em uma vitória por Santos 2 x 1 Palmeiras, placar insuficiente para tirar a classificação palmeirense na semifinal.
Ingressos esgotados para o clássico
A torcida do Santos esgotou, na segunda-feira (31), os ingressos para a partida contra o Palmeiras na Vila Belmiro.
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De acordo com nota oficial publicada pelo clube, todas as entradas disponibilizadas para o confronto foram comercializadas. Porém, em caso de desistência, uma nova carga poderá ser liberada.
Esta será a segunda partida consecutiva na Vila Belmiro com carga de ingressos esgotada. Anteriormente, o Peixe teve casa cheia no empate contra o Mirassol, pela 24ª rodada do Brasileirão, com mais de 14 mil torcedores presentes.
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