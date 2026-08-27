Julia Kudiess avança na recuperação após lesão no joelho
Central da Seleção Brasileira já deixou as muletas e iniciou atividades na piscina durante tratamento de lesão no joelho
A recuperação de Julia Kudiess ganhou novos capítulos positivos. A central da Seleção Brasileira e do Novara, da Itália, compartilhou nas redes sociais imagens dos trabalhos físicos que vem realizando após a cirurgia no joelho esquerdo e mostrou que já consegue caminhar sem o auxílio de muletas.
A jogadora sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) durante a partida contra os Estados Unidos, em 12 de julho, pela Liga das Nações de Vôlei (VNL). Depois do procedimento cirúrgico realizado em Belo Horizonte, Julia iniciou o processo de reabilitação e posteriormente deu sequência aos trabalhos em Brasília.
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Quase um mês depois da lesão, a central revelou que a recuperação tem apresentado avanços importantes. Além de abandonar as muletas, ela já começou uma nova etapa do tratamento, com atividades dentro da piscina.
— Estamos quase finalizando o primeiro mês de tratamento. A gente já evoluiu bastante, já tirei a muleta, já tô sentindo menos dores, agora a gente tá fazendo um trabalho de piscina — contou Julia.
A atleta também destacou a evolução na preparação física, principalmente nos exercícios voltados para a musculação e a mobilidade da perna operada.
— A gente tá conseguindo evoluir bem na parte de musculação e mobilidade das minhas pernas — afirmou.
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Fisioterapeuta explica nova etapa da recuperação da central
O fisioterapeuta Tiago Fonseca, responsável por acompanhar a recuperação da jogadora, explicou que o tratamento entrou em uma fase que permite ampliar gradualmente os estímulos. Segundo ele, a retirada dos pontos abriu espaço para o início das atividades na água. Julia também já realiza exercícios para a parte superior do corpo e para o fortalecimento do core.
— Após a retirada dos pontos foi possível iniciar o trabalho de reabilitação dentro da piscina e também já tem feito o trabalho de preparação física com trabalho de membros superiores e do core — explicou.
Apesar da evolução, o retorno às quadras ainda depende das próximas etapas da recuperação. Lesões de LCA exigem um período prolongado de reabilitação, e a liberação para competir será determinada de acordo com a evolução clínica e física da atleta.
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