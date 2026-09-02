Gabi Guimarães usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores após a repercussão de uma suposta orientação para que a ponteira ficasse fora do Campeonato Sul-Americano. Em publicações feitas nesta quarta-feira (2), a camisa 10 revelou que tanto a Seleção Brasileira quanto o Conegliano, time onde ela joga, têm trabalhado de forma alinhada nos últimos meses visando à sua plena recuperação física.

— Fiquem tranquilos. Minha equipe, como eu disse, Seleção e clube, estão todos alinhados. Está tudo certo. Estou superanimada para encontrar e ver o ginásio lotado — disse a atleta, demonstrando otimismo para estar entre as 14 relacionadas para a disputa do classificatório aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Mais cedo, o jornalista Bruno Voloch divulgou que o Conegliano teria sugerido que Gabi fosse poupada da competição, que ocorre entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A informação, repercutida pelo Lance!, indicava um temor pela possibilidade de agravamento da lesão na região lombar, que tirou a jogadora da Liga das Nações.

Sem atuar em partidas oficiais desde maio, Gabi lamentou a ausência na campanha que culminou no vice-campeonato da VNL e reforçou o foco na preparação, que acontece no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema. Ainda esta semana, o grupo comandado por José Roberto Guimarães viajará à capital fluminense para a reta final de treinamentos.

continua após a publicidade

— Foi um período intenso. Infelizmente, acabei não participando da Liga das Nações. Não foi possível, mas já estou aqui em Saquarema, nessa preparação agora para competição mais importante do ano — declarou Gabi, referindo-se ao Sul-Americano.

O Brasil estreia no torneio continental na próxima terça-feira (8), às 20h (de Brasília), diante da Venezuela. A equipe verde-amarela também enfrentará Peru, Chile, Colômbia e Argentina na busca pela vaga olímpica.

continua após a publicidade

Gabi Guimarães é a capitã da Seleção Brasileira (Foto: Volleyball World)

➡️ Vivian: do Brasília à 'sucessão' de Macris na Seleção de vôlei

➡️ Seleção Brasileira mira vaga na Copa do Mundo de Vôlei

Agenda de jogos do Sul-Americano

Terça-feira (8/09)

Argentina x Peru - 14h Colômbia x Chile - 17h Brasil x Venezuela - 20h

Quarta-feira (9/09)

Venezuela x Chile - 14h Argentina x Colômbia - 17h Brasil x Peru - 20h

Quinta-feira (10/09)

Argentina x Chile - 14h Venezuela x Peru - 17h Brasil x Colômbia - 20h

Sábado (12/09)

Peru x Colômbia - 10h30 Brasil x Chile - 13h30 Argentina x Venezuela - 16h30

Domingo (13/09)

Peru x Chile - 9h Brasil x Argentina - 12h Colômbia x Venezuela - 15h

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.