Gabi Guimarães desmente suposto veto do Sul-Americano: 'Estão todos alinhados'
Ponteira afirmou que CBV, Conegliano e sua equipe atuam em conjunto pela sua recuperação
Gabi Guimarães usou as redes sociais para tranquilizar os torcedores após a repercussão de uma suposta orientação para que a ponteira ficasse fora do Campeonato Sul-Americano. Em publicações feitas nesta quarta-feira (2), a camisa 10 revelou que tanto a Seleção Brasileira quanto o Conegliano, time onde ela joga, têm trabalhado de forma alinhada nos últimos meses visando à sua plena recuperação física.
— Fiquem tranquilos. Minha equipe, como eu disse, Seleção e clube, estão todos alinhados. Está tudo certo. Estou superanimada para encontrar e ver o ginásio lotado — disse a atleta, demonstrando otimismo para estar entre as 14 relacionadas para a disputa do classificatório aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.
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Mais cedo, o jornalista Bruno Voloch divulgou que o Conegliano teria sugerido que Gabi fosse poupada da competição, que ocorre entre os dias 8 e 13 de setembro, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. A informação, repercutida pelo Lance!, indicava um temor pela possibilidade de agravamento da lesão na região lombar, que tirou a jogadora da Liga das Nações.
Sem atuar em partidas oficiais desde maio, Gabi lamentou a ausência na campanha que culminou no vice-campeonato da VNL e reforçou o foco na preparação, que acontece no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema. Ainda esta semana, o grupo comandado por José Roberto Guimarães viajará à capital fluminense para a reta final de treinamentos.
— Foi um período intenso. Infelizmente, acabei não participando da Liga das Nações. Não foi possível, mas já estou aqui em Saquarema, nessa preparação agora para competição mais importante do ano — declarou Gabi, referindo-se ao Sul-Americano.
O Brasil estreia no torneio continental na próxima terça-feira (8), às 20h (de Brasília), diante da Venezuela. A equipe verde-amarela também enfrentará Peru, Chile, Colômbia e Argentina na busca pela vaga olímpica.
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Agenda de jogos do Sul-Americano
Terça-feira (8/09)
- Argentina x Peru - 14h
- Colômbia x Chile - 17h
- Brasil x Venezuela - 20h
Quarta-feira (9/09)
- Venezuela x Chile - 14h
- Argentina x Colômbia - 17h
- Brasil x Peru - 20h
Quinta-feira (10/09)
- Argentina x Chile - 14h
- Venezuela x Peru - 17h
- Brasil x Colômbia - 20h
Sábado (12/09)
- Peru x Colômbia - 10h30
- Brasil x Chile - 13h30
- Argentina x Venezuela - 16h30
Domingo (13/09)
- Peru x Chile - 9h
- Brasil x Argentina - 12h
- Colômbia x Venezuela - 15h
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