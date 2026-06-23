Ex-Sesc Flamengo e destaque da Seleção é anunciada na Lovb Helena deixa o time carioca para ter a primeira experiência da carreira no exterior

Nesta segunda-feira (22), a ponteira Helena Wank foi anunciada como o novo reforço da League One Volleyball (Lovb), a liga profissional dos Estados Unidos. A jogadora de 2 metros estava no Sesc RJ Flamengo e atualmente integra a Seleção Brasileira na disputa da VNL, acumulando atuações de destaque após sair do banco.

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A contratação de Helena, de 21 anos, foi confirmada nas redes sociais da Lovb. Na legenda da publicação, a atleta foi descrita como uma "promissora ponteira", e a liga demonstrou entusiasmo com o futuro da jogadora. Confira abaixo:

Tradução: "Helena é uma promissora ponteira brasileira. Ela integrou a Seleção Brasileira que conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial do ano passado e a medalha de prata na Liga das Nações de Voleibol (VNL). Atualmente, também faz parte da equipe do Brasil que disputa a VNL. Estamos muito animados para acompanhar os próximos passos de sua carreira!"

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Na Lovb, Helena terá a companhia de outros brasileiros. As centrais Carolana e Ana Beatriz, as líberos gêmeas Key e Keyt Alves, o técnico Paulo Coco (Paulinho) e o assistente Giuliano Ribas (Juba) também são representantes do país verde-amarelo na liga estadunidense e estão confirmados na temporada 2026/27.

A carreira de Helena

Na última temporada, a ponteira disputou 17 partidas pelo Sesc RJ Flamengo e marcou 106 pontos. Mesmo sem ocupar uma posição entre as titulares da equipe, Helena foi acionada em momentos decisivos e contribuiu com atuações consistentes ao longo da competição. Esta será a primeira experiência profissional da jogadora fora do Brasil. Helena estava no time carioca desde a temporada 2020/21, quando chegou à equipe ainda nas categorias de base.

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A ponteira Helena ataca durante a semifinal entre Sesc Flamengo e Praia Clube na Superliga Feminina 2025/26 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Entenda a Lovb

A Lovb adota um modelo diferente de contratação em relação às demais competições de vôlei. Em vez de os clubes serem responsáveis pela formação dos elencos, a própria liga realiza a contratação de atletas e membros das comissões técnicas. Após isso, os profissionais são distribuídos entre as franquias de acordo com os interesses das equipes.

Na próxima temporada, a competição passará de seis para 10 times. Atualmente, a Lovb conta com franquias sediadas em Atlanta, Austin, Houston, Madison, Nebraska e Salt Lake City.

Os brasileiros Paulo Coco (técnico) e Juba (assistente) defenderam a equipe de Atlanta na última edição da liga, mas atuarão juntos na de Miami na próxima temporada. A franquia da Flórida está entre as quatro novas integrantes da liga, ao lado de Los Angeles, San Francisco e Minnesota.

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