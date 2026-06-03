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Brasil x Holanda: horário e onde assistir à estreia da Seleção na VNL

Partida acontece nesta quarta-feira (3), em Brasília

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 03/06/2026
17:00
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Julia Kudiess pela Seleção Brasileira, que estreia na VNL contra a Holanda (Foto: Reprodução/ Instagram)
imagem cameraSeleção Brasileira estreia na VNL 2026 contra a Holanda (Foto: Reprodução/ Instagram)
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A Seleção Brasileira feminina de vôlei começa a caminhada na Liga das Nações nesta quarta-feira (3). Na Arena Nilson Nelson, em Brasília, a equipe enfrenta a Holanda a partir das 20h (de Brasília). O confronto tem transmissão do Sportv 2, da GeTV e da VBTV (streaming da Federação). O Lance! acompanha em tempo real.

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O time de José Roberto Guimarães busca o título inédito da competição. Dentre as 14 jogadoras selecionadas pelo técnico para o jogo de estreia em 2026, Gabi Guimarães, poupada, é a principal ausência. No entanto, ela segue inscrita na VNL e pode atuar nos outros duelos. Assim, para o confronto contra a Holanda, Zé Roberto terá as seguintes jogadoras à disposição:

Levantadoras

  • Macris
  • Roberta

Opostas

  • Kisy
  • Tainara
  • Rosamaria

Ponteiras

  • Ana Cristina
  • Julia Bergmann
  • Helena

Centrais

  • Julia Kudiess
  • Luzia
  • Lorena
  • Diana

Líberos

  • Marcelle Arruda
  • Nyeme Costa
Zé Roberto treina Helena em Saquarema durante a preparação para a VNL (Foto: Vitória Antunes)
Zé Roberto e Helena durante a preparação para a VNL (Foto: Vitória Antunes)

Informações de Brasil x Holanda na VNL

BRASIL X HOLANDA - Primeira semana da VNL 2026

📅 Data e horário: quarta-feira, 3 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Nilson Nelson, em Brasília
📺 Onde assistir: Sportv 2, da GeTV e da VBTV (streaming da Federação)

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