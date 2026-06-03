Brasil x Holanda: horário e onde assistir à estreia da Seleção na VNL
Partida acontece nesta quarta-feira (3), em Brasília
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A Seleção Brasileira feminina de vôlei começa a caminhada na Liga das Nações nesta quarta-feira (3). Na Arena Nilson Nelson, em Brasília, a equipe enfrenta a Holanda a partir das 20h (de Brasília). O confronto tem transmissão do Sportv 2, da GeTV e da VBTV (streaming da Federação). O Lance! acompanha em tempo real.
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O time de José Roberto Guimarães busca o título inédito da competição. Dentre as 14 jogadoras selecionadas pelo técnico para o jogo de estreia em 2026, Gabi Guimarães, poupada, é a principal ausência. No entanto, ela segue inscrita na VNL e pode atuar nos outros duelos. Assim, para o confronto contra a Holanda, Zé Roberto terá as seguintes jogadoras à disposição:
Levantadoras
- Macris
- Roberta
Opostas
- Kisy
- Tainara
- Rosamaria
Ponteiras
- Ana Cristina
- Julia Bergmann
- Helena
Centrais
- Julia Kudiess
- Luzia
- Lorena
- Diana
Líberos
- Marcelle Arruda
- Nyeme Costa
Informações de Brasil x Holanda na VNL
BRASIL X HOLANDA - Primeira semana da VNL 2026
📅 Data e horário: quarta-feira, 3 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Nilson Nelson, em Brasília
📺 Onde assistir: Sportv 2, da GeTV e da VBTV (streaming da Federação)
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