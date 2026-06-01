Jogadora de vôlei e ex-participante do Big Brother Brasil, Key Alves comemorou o retorno às quadras após ficar um ano afastada para se dedicar à maternidade. No último sábado (30), a líbero participou da partida de despedida de Camila Brait, medalhista de prata olímpica em Tóquio 2020, em Sacramento (MG). Em uma publicação nas redes sociais, ela descreveu a sensação de voltar a jogar.

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— Depois de um ano, eu voltei a fazer o que amo e no melhor dia possível, no "Legado" da minha ídola com meus ídolos. Surreal! — escreveu na legenda da postagem.

Além de Brait, de quem foi reserva enquanto era atleta do Osasco, a ex-BBB 23 teve a oportunidade de dividir o mesmo espaço que outros ícones do vôlei, como as bicampeãs olímpicas Paula Pequeno e Fabi Alvim. Também estiveram presentes no jogo nomes como Natália Zilio, Dani Lins e Adenízia, medalhistas de ouro em Londres 2012.

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Da esquerda para a direita: Léia, Key Alves, Fabi e Brait (Foto: Reprodução/Instagram)

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Keyt Alves, irmã gêmea de Key e também atleta de vôlei, jogou no time adversário no evento festivo. Nos comentários, ela brincou sobre a situação: "Fiquei com ciúmes".

Já Bruno Rosa, cantor sertanejo e companheiro da ex-BBB, com quem teve a filha Rosamaria, mandou uma mensagem de apoio: "Parabéns, paixão. Você continua escrevendo uma história linda. Estou sempre aqui torcendo por você!".

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Key Alves com a filha Rosamaria, que completou cinco meses recentemente (Foto: Reprodução/Instagram)

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Apesar da coincidência, Key Alves já explicou que o nome da bebê de cinco meses não foi escolhido em homenagem à oposta da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei. Segundo ela, a ideia veio a partir da junção do próprio sobrenome do pai com a figura religiosa Maria.

— Rosamaria não foi um nome que eu pensei sempre. Rosamaria é um nome que vem na nossa cabeça por conta do sobrenome do Bruno, que é Rosa. Pensamos em colocar Rosa. Aí lembrei que tem esse nome. Não teve inspiração em ninguém. A gente quis juntar o sobrenome do Bruno com Santa Maria, porque somos católicos — revelou a atleta através das redes sociais, quando soube o sexo do bebê.

Carreira de Key Alves

Key Alves realiza aquecimento antes de jogo do Osasco (Foto: Reprodução/Instagram)

Nascida em 2000, Key Alves passou pelas categorias de base do Sesi Bauru, entre 2017 e 2020, antes de se profissionalizar no Pinheiros. Após uma temporada no clube da capital paulista, foi contratada pelo Osasco, onde foi reserva de Camila Brait no primeiro ano e de Natinha no segundo.

Sem muitas oportunidades em quadra, a líbero investiu paralelamente na carreira de influenciadora digital e alcançou o posto de jogadora de vôlei mais seguida do mundo — apenas um de seus perfis conta com mais de 16 milhões de seguidores. Em 2023, optou por interromper a carreira no esporte para entrar no Big Brother Brasil. Ela foi a 8ª eliminada da edição, recebendo 56,76% dos votos na ocasião.

Um ano depois, Key se mudou para os Estados Unidos para jogar na liga profissional recém-criada, League One Volleyball (LOVB), e ficou em terceiro lugar com o time de Houston. Após o fim da temporada, ela pausou a carreira para se dedicar à gestação e aos cuidados da filha Rosamaria.

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