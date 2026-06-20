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Brasil x China na VNL feminina: veja horário e onde assistir

Seleção retorna à Ankara Arena, na Turquia, neste sábado (20)

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
20/06/2026 07:00
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O Brasil superou a Bélgica pela segunda semana da VNL feminina
O Brasil superou a Bélgica pela segunda semana da VNL feminina (Foto: Volleyball World)

Após um dia de descanso, a seleção feminina volta à ação pela Liga das Nações de Vôlei (VNL). Neste sábado (20), às 10h (horário de Brasília), o Brasil enfrenta a China pela segunda semana do torneio, na Ankara Arena, na Turquia. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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    O Brasil continua invicto na competição, apesar de uma partida difícil contra a Bélgica na última quinta-feira (18). A seleção venceu por 3 sets a 2, com parciais de 25/20, 22/25, 23/25, 25/22 e 15/12, após sofrer a virada no terceiro set. O resultado levou a equipe de José Roberto Guimarães aos 16 pontos, ainda no topo da tabela.

    Já a China aparece em sexto lugar na classificação, com 13 pontos. A equipe perdeu apenas na estreia do torneio, contra a República Tcheca, e desde então embalou uma sequência de cinco vitórias. Na segunda semana, a seleção asiática bateu Alemanha e França.

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    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Jogadoras do Brasil comemoram ponto em vitória sobre a Bélgica na VNL
    Jogadoras do Brasil comemoram ponto em vitória sobre a Bélgica na VNL (Foto: Volleyball World)

    🏐✅ Ficha técnica
    VNL Feminina 2026
    Brasil x China

    📅 Data e horário: sábado, 20 de junho de 2026, às 10h (de Brasília)
    📍 Local: Ankara Arena, em Ankara (Turquia)
    📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (streaming) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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    Jogos da segunda semana

    Brasil 3 x 0 França - quarta-feira (17)
    Brasil 3 x 2 Bélgica - quinta-feira (18)
    Brasil x China - sábado (20), às 10h
    Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h

    *horários de Brasília

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