Brasil x China na VNL feminina: veja horário e onde assistir
Seleção retorna à Ankara Arena, na Turquia, neste sábado (20)
Após um dia de descanso, a seleção feminina volta à ação pela Liga das Nações de Vôlei (VNL). Neste sábado (20), às 10h (horário de Brasília), o Brasil enfrenta a China pela segunda semana do torneio, na Ankara Arena, na Turquia. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
➡️Brasil reage, bate a Bélgica e segue invicto na Liga das Nações
➡️Veja os lances da vitória do Brasil contra a Bélgica
O Brasil continua invicto na competição, apesar de uma partida difícil contra a Bélgica na última quinta-feira (18). A seleção venceu por 3 sets a 2, com parciais de 25/20, 22/25, 23/25, 25/22 e 15/12, após sofrer a virada no terceiro set. O resultado levou a equipe de José Roberto Guimarães aos 16 pontos, ainda no topo da tabela.
Já a China aparece em sexto lugar na classificação, com 13 pontos. A equipe perdeu apenas na estreia do torneio, contra a República Tcheca, e desde então embalou uma sequência de cinco vitórias. Na segunda semana, a seleção asiática bateu Alemanha e França.
🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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🏐✅ Ficha técnica
VNL Feminina 2026
Brasil x China
📅 Data e horário: sábado, 20 de junho de 2026, às 10h (de Brasília)
📍 Local: Ankara Arena, em Ankara (Turquia)
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GeTV (streaming) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)
Jogos da segunda semana
Brasil 3 x 0 França - quarta-feira (17)
Brasil 3 x 2 Bélgica - quinta-feira (18)
Brasil x China - sábado (20), às 10h
Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h
*horários de Brasília
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