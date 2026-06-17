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AO VIVO! Acompanhe Brasil x França pela VNL feminina

Seleção começa segunda semana como líder da competição

PorSão Paulo (SP)
17/06/2026 09:34
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porBeatriz Pinheiro,
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Ana Cristina ataca em Brasil x Itália pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
Ana Cristina ataca em Brasil x Itália pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

A seleção feminina volta à quadra nesta quarta-feira (17), pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). O Brasil enfrenta a França, em Ankara, na Turquia, a partir das 10h (horário de Brasília). O Lance! acompanha em tempo real.

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    Veja os lances do jogo

    TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

    Brasil

    1

    25

    França

    0

    22

    FIM DE 1º SET - BRASIL 25 X 22 FRANÇA

    • Julia Kudiess fecha a conta para o Brasil! - 25 a 22
    • Selosse saca para fora - 23 a 21
    • Diana bloqueia no simples! 21 a 19
    • Erro de saque da França - 20 a 18
    • Mais um na conta de Ana Cristina! 18 a 17
    • Ana Cristina ataca no fundo da quadra! 17 a 15
    • Paulo Coco pede tempo - 15 a 14
    • Cazaute ataca no fundo da quadra brasileira - 15 a 12
    • Tempo técnico para a França
    • Julia Bergmann para no bloqueio - 13 a 10
    • É paredão! Ataque francês para no bloqueio do Brasil! - 11 a 9
    • Mais um erro no saque brasileiro - 9 a 9
    • Macris aciona Julia Kudiess na china! 8 a 7 para o Brasil
    • Ana Cristina bota no chão e deixa tudo igual! - 6 a 6
    • Erro de ataque de Julia Kudiess, a França passa à frente - 5 a 4
    • Julia Bergmann pontua no contra-ataque! 4 a 2
    • Erro de saque brasileiro - 3 a 1
    • Primeiro ponto é do Brasil! 1 a 0

    PRÉ-JOGO

    1. Brasil vem escalado com Ana Cristina, Tainara, Diana, Julia Kudiess, Macris, Julia Bergmann e Marcelle. O assistente técnico Paulo Coco estará à beira da quadra
    2. Atletas em quadra para o aquecimento
    3. Julia Bergmann é a principal pontuadora do Brasil na competição, com 70 pontos
    4. Seleção entra em quadra sem Gabi e Zé Roberto. A ponteira ainda se recupera de lesão, enquanto o treinador cumpre suspensão ➡️Sem Gabi e Zé Roberto, Brasil encara França na VNL feminina
    5. Brasil lidera a VNL, com 100% de aproveitamento
    Seleção feminina segue com 100% de aproveitamento na VNL
    Seleção feminina segue com 100% de aproveitamento na VNL (Foto: Volleyball World)

    ➡️VNL feminina retorna com Brasil no topo; veja programação e adversários

    Formato da Liga das Nações

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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    Tabela de jogos do Brasil na segunda semana

    Brasil x França - quarta-feira (17), às 10h
    Brasil x Bélgica - quinta-feira (18), às 10h
    Brasil x China - sábado (20), às 10h
    Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h

    *horários de Brasília

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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