AO VIVO! Acompanhe Brasil x França pela VNL feminina Seleção começa segunda semana como líder da competição

A seleção feminina volta à quadra nesta quarta-feira (17), pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL). O Brasil enfrenta a França, em Ankara, na Turquia, a partir das 10h (horário de Brasília). O Lance! acompanha em tempo real.

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Veja os lances do jogo

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Brasil 1 25 França 0 22

FIM DE 1º SET - BRASIL 25 X 22 FRANÇA

Julia Kudiess fecha a conta para o Brasil! - 25 a 22

Selosse saca para fora - 23 a 21

Diana bloqueia no simples! 21 a 19

Erro de saque da França - 20 a 18

Mais um na conta de Ana Cristina! 18 a 17

Ana Cristina ataca no fundo da quadra! 17 a 15

Paulo Coco pede tempo - 15 a 14

Cazaute ataca no fundo da quadra brasileira - 15 a 12

Tempo técnico para a França

Julia Bergmann para no bloqueio - 13 a 10

É paredão! Ataque francês para no bloqueio do Brasil! - 11 a 9

Mais um erro no saque brasileiro - 9 a 9

Macris aciona Julia Kudiess na china! 8 a 7 para o Brasil

Ana Cristina bota no chão e deixa tudo igual! - 6 a 6

Erro de ataque de Julia Kudiess, a França passa à frente - 5 a 4

Julia Bergmann pontua no contra-ataque! 4 a 2

Erro de saque brasileiro - 3 a 1

Primeiro ponto é do Brasil! 1 a 0

PRÉ-JOGO

Brasil vem escalado com Ana Cristina, Tainara, Diana, Julia Kudiess, Macris, Julia Bergmann e Marcelle. O assistente técnico Paulo Coco estará à beira da quadra Atletas em quadra para o aquecimento Julia Bergmann é a principal pontuadora do Brasil na competição, com 70 pontos Seleção entra em quadra sem Gabi e Zé Roberto. A ponteira ainda se recupera de lesão, enquanto o treinador cumpre suspensão ➡️Sem Gabi e Zé Roberto, Brasil encara França na VNL feminina Brasil lidera a VNL, com 100% de aproveitamento

Seleção feminina segue com 100% de aproveitamento na VNL (Foto: Volleyball World)

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Formato da Liga das Nações

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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Tabela de jogos do Brasil na segunda semana

Brasil x França - quarta-feira (17), às 10h

Brasil x Bélgica - quinta-feira (18), às 10h

Brasil x China - sábado (20), às 10h

Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h

*horários de Brasília

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.