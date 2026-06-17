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Brasil passeia contra a França e segue 100% na VNL feminina

Seleção venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/19 e 25/15

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
17/06/2026 12:02
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Brasil venceu a França com tranquilidade na abertura da segunda semana da VNL
Brasil venceu a França com tranquilidade na abertura da segunda semana da VNL (Foto: Volleyball World)

A seleção feminina começou a segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) com vitória. Nesta quarta-feira (17), em Ancara, na Turquia, o Brasil não teve dificuldades para bater a França por 3 sets a 0 (25/22, 25/19 e 25/15), em ritmo de treino.

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    Sem o técnico Zé Roberto, suspenso pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB) por conduta antidesportiva no jogo contra a Bulgária, o Brasil jogou sob a orientação de Paulo Coco à beira da quadra. Foi uma partida com muitos erros de ambos os lados - cada time cedeu um set inteiro em pontos ao adversário -, mas o Brasil prevaleceu, especialmente no saque e bloqueio.

    Destaques do jogo

    Ana Cristina foi a principal pontuadora do jogo, com 13 bolas no chão. Ela foi seguida por Julia Bergmann que, apesar de um início de jogo ruim, cresceu no ataque a partir do segundo set. A dupla também se destacou no saque, com seis pontos somados no fundamento.

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    A França não se encontrou em quadra em nenhum omento do jogo, o que se refletiu nas estatísticas. As principais pontuadoras do jogo, Ratahiry e Fanguedou, tiveram números baixos no ataque, cada uma com cinco bolas no chão.

    Na tabela

    O resultado mantém o Brasil com 100% de aproveitamento, com 14 pontos, na liderança da VNL, um ponto à frente do Japão. A França segue na outra ponta da tabela, em 15º lugar, com apenas uma vitória e três pontos.

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    Próximos compromissos

    A seleção feminina volta à quadra nesta quinta-feira (18), Às 10h (horário de Brasília), para enfrentar a Bélgica. No mesmo dia, a França enfrenta a Turquia, a partir das 13h30 (de Brasília).

    Ana Cristina foi a principal pontuadora de Brasil e França
    Ana Cristina foi a principal pontuadora de Brasil e França (Foto: Volleyball World)

    Como foi a partida

    1º set

    O jogo começou em uma rotação baixa, com muitos erros dos dois lados. Mesmo assim, o Brasil se sobressaía no ataque, principalmente com Ana Cristina, que anotou seis pontos neste fundamento. Julia Bergmann, que foi a principal pontuadora da seleção na primeira semana, teve muitas dificuldades contra o bloqueio francês e teve um desempenho abaixo.

    No momento em que a França esboçava uma reação, Ana Cristina emplacou uma boa sequência no saque e o Brasil construiu vantagem. Foi o bastante para vencer a parcial por 25 a 22.

    2º set

    A França voltou melhor para o segundo set, mas a reação foi interrompida por uma boa passagem pelo saque de Ana Cristina, que anotou dois aces seguidos. Julia Kudiess fez seu primeiro ponto de bloqueio no jogo e o Brasil foi construindo vantagem.

    Julia Bergmann, que não fez um bom primeiro set, cresceu no ataque e também contribuiu com bons saques. A França seguia perdida, cometendo muitos erros. Mais uma vez, o Brasil sobrou e venceu por 25 a 19.

    3º set

    No terceiro set, o jogo virou um passeio do Brasil de vez. Após mais uma boa passagem de Julia Bergmann pelo saque, a seleção abriu 5 a 0, e a vantagem foi apenas aumentando. O técnico francês gastou seus dois tempos técnicos ainda na primeira metade da parcial, mas não conseguiu corrigir a rota. Bastou ao Brasil controlar o ritmo do jogo para confirmar a vitória com 25 a 15 no placar.

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