Brasil x Bélgica na VNL feminina: veja horário e onde assistir Seleção retorna à Ankara Arena, na Turquia, nesta quinta-feira (18)

A Seleção Brasileira feminina volta à ação nesta quarta-feira (18). Pela segunda etapa da Liga das Nações de Vôlei (VNL), em Ancara, na Turquia, a equipe enfrenta a Bélgica às 10h (de Brasília). O duelo tem transmissão do Sportv 2 e da VBTV (streaming oficial da FIVB). O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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O time chega após uma vitória sem sustos sobre a França, na última quarta-feira (17). O Brasil venceu por 3 seta a 0 (25/22, 25/19 e 25/15), tendo a ponteira Ana Cristina como principal pontuadora, com 13 bolas no chão. Para o duelo contra a Bélgica, a seleção terá o retorno do técnico Zé Roberto à beira da quadra, após cumprir suspensão determinada pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB).

Invicto na VNL, o Brasil lidera a competição, com 14 pontos, enquanto a Bélgica, que venceu apenas duas partidas até o momento, aparece em 12º lugar.

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Zé Roberto retorna contra a Bélgica após cumprir suspensão (Foto: Volleyball World)

🏐✅ Ficha técnica

VNL Feminina 2026

Brasil x Bélgica

📅 Data e horário: quinta-feira, 18 de junho de 2026, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Ankara Arena, em Ankara (Turquia)

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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Jogos do Brasil na segunda semana da VNL

Brasil 3 x 0 França - quarta-feira (17)

Brasil x Bélgica - quinta-feira (18), às 10h

Brasil x China - sábado (20), às 10h

Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h

*horários de Brasília

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