AO VIVO! Acompanhe Brasil x Alemanha na VNL feminina Partida marca o encerramento da segunda semana do torneio

A seleção feminina de vôlei está a uma vitória de encerrar mais uma semana perfeita na Liga das Nações (VNL). Neste domingo (21), o Brasil enfrenta a Alemanha, a partir das 10h (de Brasília), na Ankara Arena, na Turquia.

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Veja os lances do jogo

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Brasil Alemanha

PRÉ-JOGO

Na segunda semana, o Brasil venceu França, Bélgica e China

A seleção feminina lidera a tabela da VNL, com 19 pontos

➡️Brasil reage, bate a Bélgica e segue invicto na Liga das Nações

➡️Veja os lances da vitória do Brasil contra a Bélgica

Jogadoras do Brasil comemoram ponto em vitória sobre a Bélgica na VNL (Foto: Volleyball World)

Formato da Liga das Nações

A Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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Tabela de jogos do Brasil na segunda semana

Brasil 3 x 0 França - quarta-feira (17)

Brasil 3 x 2 Bélgica - quinta-feira (18)

Brasil 3 x 1 China - sábado (20)

Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h

*horários de Brasília

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL

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