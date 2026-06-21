logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

AO VIVO! Acompanhe Brasil x Alemanha na VNL feminina

Partida marca o encerramento da segunda semana do torneio

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
21/06/2026 09:30
Favorite o Lance! no Google
Jogadoras do Brasil comemoram ponto na vitória sobre a China pela VNL
Jogadoras do Brasil comemoram ponto na vitória sobre a China pela VNL (Foto: Volleyball World)

A seleção feminina de vôlei está a uma vitória de encerrar mais uma semana perfeita na Liga das Nações (VNL). Neste domingo (21), o Brasil enfrenta a Alemanha, a partir das 10h (de Brasília), na Ankara Arena, na Turquia.

continua após a publicidade
  • Julia Bergmann foi a principal pontuadora do jogo entre Brasil e China na VNL

    Brasil bate a China e se isola na liderança da VNL feminina

    Vôlei
    Há 20 horas
  • Brasil e China se enfrentam pela segunda semana da VNL feminina

    Veja os lances da vitória do Brasil sobre a China na VNL feminina

    Vôlei
    Há 21 horas

    • ➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

    Veja os lances do jogo

    TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

    Brasil

    Alemanha

    PRÉ-JOGO

    • Na segunda semana, o Brasil venceu França, Bélgica e China
    • A seleção feminina lidera a tabela da VNL, com 19 pontos

    ➡️Brasil reage, bate a Bélgica e segue invicto na Liga das Nações

    ➡️Veja os lances da vitória do Brasil contra a Bélgica

    Jogadoras do Brasil comemoram ponto em vitória sobre a Bélgica na VNL
    Jogadoras do Brasil comemoram ponto em vitória sobre a Bélgica na VNL (Foto: Volleyball World)

    Formato da Liga das Nações

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

    continua após a publicidade

    Tabela de jogos do Brasil na segunda semana

    Brasil 3 x 0 França - quarta-feira (17)
    Brasil 3 x 2 Bélgica - quinta-feira (18)
    Brasil 3 x 1 China - sábado (20)
    Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h

    *horários de Brasília

    🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Jogadoras da seleção feminina de vôlei durante a vitória sobre a China na VNL
    VôleiBrasil encara Alemanha na VNL feminina; horário e onde assistirHá 2 horas
    Julia Bergmann foi a principal pontuadora do jogo entre Brasil e China na VNL
    VôleiBrasil bate a China e se isola na liderança da VNL femininaHá 21 horas
    Brasil e China se enfrentam pela segunda semana da VNL feminina
    VôleiVeja os lances da vitória do Brasil sobre a China na VNL femininaHá 1 dia
    O Brasil superou a Bélgica pela segunda semana da VNL feminina
    VôleiBrasil x China na VNL feminina: veja horário e onde assistirHá 1 dia
    Brasil x Italia na Liga das Nações (Foto: CBV)
    VôleiBrasil reage, bate a Bélgica e segue invicto na Liga das NaçõesHá 2 dias
    Brasl x Italia na Liga das Nações 2026 (Foto: CBV)
    VôleiBrasil x Bélgica: veja os lances da vitória brasileira na VNLHá 3 dias

    Mais LANCE!

    Julia Kudiess e Ana Cristina, no bloqueio, em Brasil x República Dominicana pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Brasil x Bélgica na VNL feminina: veja horário e onde assistir
    Brasil venceu a França com tranquilidade na abertura da segunda semana da VNL
    Brasil passeia contra a França e segue 100% na VNL feminina
    Ana Cristina ataca em Brasil x Itália pela VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    Veja os lances da vitória do Brasil sobre a França na VNL feminina
    Brasil lidera a VNL feminina com 100% de aproveitamento
    Brasil x França pela Liga das Nações: confira horário e onde assistir
    Vozinha, goleiro de Cabo Verde, atua como professor de vôlei nas horas vagas (Foto: Reprodução/Instagram)
    Astro da Copa do Mundo, goleiro de Cabo Verde dá aulas de vôlei nas férias
    Brasil lidera a VNL feminina com 100% de aproveitamento
    Sem Gabi e Zé Roberto, Brasil encara França na VNL feminina
    Brasil x Itália na semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)
    VNL feminina retorna com Brasil no topo; veja programação e adversários
    O fisioterapeuta Fernandinho está afastado da seleção brasileira
    Atleta de vôlei relata prejuízo e denuncia fisioterapeuta da seleção
    Brasil encerrou primeira semana da VNL com 100% de aproveitamento
    Análise: Brasil faz dever de casa, mas segue sem certezas na VNL masculina
    O técnico Bernardinho orienta o time durante o jogo contra a Argentina, pela VNL
    Bernardinho se preocupa com jovens da seleção: 'Precisam ser protagonistas'
    Brasil venceu a Argentina de virada no encerramento da primeira semana da VNL
    VNL: Brasil busca reação e vence Argentina no tie-break
    Brasil encerra a primeira semana da VNL masculina em Brasília
    Veja os lances da virada do Brasil sobre a Argentina na VNL masculina
    Brasil lidera a classificação da VNL com 100% de aproveitamento
    Em clima de Copa, Brasil e Argentina fazem clássico de opostos na VNL