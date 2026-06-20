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AO VIVO! Acompanhe Brasil x China pela VNL feminina

Seleção mantém invencibilidade e liderança da tabela

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
20/06/2026 09:32
Atualizado há 2 minutos
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Jogadoras da seleção brasileira comemoram ponto contra a Bélgica na VNL
Jogadoras da seleção brasileira comemoram ponto contra a Bélgica na VNL (Foto: Volleyball World)

A seleção feminina de vôlei volta à quadra neste sábado (20) para enfrentar a China, pela segunda semana da Liga das Nações (VNL). O jogo acontece na Ankara Arena, na Turquia, a partir das 10h (horário de Brasília).

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    Veja os lances do jogo

    TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

    Brasil

    China

    1. Ace de Julia Bergmann, Brasil passa à frente no placar - 19 a 18
    2. Zé Roberto pede tempo
    3. Bloqueio da China funciona - 18 a 16
    4. Ataque para fora de Julia Bergmann, a China passa à frente - 16 a 15
    5. Zhuang pontua na pipe - 15 a 14
    6. Macris aciona Julia Kudiess, que põe a bola no chão! 14 a 12
    7. Rosamaria larga por cima do bloqueio! - 12 a 10
    8. Julia Bergmann solta o braço! - 10 a 9
    9. Erro de saque da China - 9 a 7
    10. Saque de Ana Cristina para na rede - 7 a 6 para o Brasil
    11. China pontua pelo meio de rede após longo rali - 5 a 5
    12. Zhuang, no ataque, põe a bola no chão - 4 a 3 para o Brasil
    13. Rosamaria ataca na diagonal! 2 a 2
    14. O primeiro ponto é do Brasil, com Luzia no bloqueio! 1 a 0

    PRÉ-JOGO

    • A central Luzia também é uma das novidades em quadra
    • Rosamaria, que saiu do banco durante a vitória sobre a Bélgica, inicia o duelo com a China entre as titulares
    • Atletas estão em quadra para o aquecimento

    ➡️Brasil reage, bate a Bélgica e segue invicto na Liga das Nações

    ➡️Veja os lances da vitória do Brasil contra a Bélgica

    Jogadoras do Brasil comemoram ponto em vitória sobre a Bélgica na VNL
    Jogadoras do Brasil comemoram ponto em vitória sobre a Bélgica na VNL (Foto: Volleyball World)

    Formato da Liga das Nações

    Liga das Nações de Vôlei foi fundada em 2018 com o objetivo de substituir o Grand Prix, no feminino, e a Liga Mundial, no masculino. A competição é realizada anualmente, e os times passam por diferentes países antes de realizarem a fase final em um mesmo local.

    No formato atual, a fase classificatória é disputada em três semanas. Em cada uma delas, as 18 seleções são divididas em três grupos de sedes diferentes, em que cada time faz quatro jogos, totalizando 12 ao fim da primeira fase. Os oito melhores colocados avançam para o mata-mata, que acontece a partir das quartas de final em sistema de jogo único.

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    Tabela de jogos do Brasil na segunda semana

    Brasil 3 x 0 França - quarta-feira (17)
    Brasil 3 x 2 Bélgica - quinta-feira (18)
    Brasil x China - sábado (20), às 10h
    Brasil x Alemanha - domingo (21), às 10h

    *horários de Brasília

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    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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