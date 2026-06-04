Brenda Castillo, ex-Sesi Bauru, é festejada por brasileiros na VNL

BRASÍLIA - Na partida que abriu a etapa de Brasília da VNL 2026, a Turquia superou a República Dominicana no tie-break (17/25, 25/20, 25/16, 23/25 e 15/11). O resultado frustrou a maioria do público da Arena Nilson Nelson, que torcia pelas dominicanas. Um dos motivos para isso era a presença da líbero Brenda Castillo, que atuou pelo Sesi Bauru em duas temporadas - 2016/17 e 2020/21.

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Brenda começou a partida como titular, e seus passes e defesas foram comemorados pelos torcedores. A jogadora, vista como uma das melhores líberos do mundo, foi substituída na terceira parcial e permaneceu no banco até o fim do duelo. Na reserva, mostrou-se ativa, vibrando e ajudando as companheiras que estavam em quadra.

Mas a substituição de Brenda não foi suficiente para desanimar os brasileiros, e nem a derrota da República Dominicana nos detalhes. Ao fim do duelo, os torcedores, da arquibancada, gritaram pela líbera na saída da quadra. Apesar de se mostrar apressada, a líbero tirou fotos com alguns e distribuiu sorrisos.

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Martínez também reencontrou a torcida brasileira

Brayelin Martínez defendeu o Praia Clube entre 2019 e 2023. Em seu último ano atuando pela equipe, a jogadora de 2,01m foi eleita MVP do Campeonato Sul-Americano de Clubes. Após o jogo desta quarta-feira (3), pela etapa da VNL em Brasília, ela comentou a sensação de estar de volta ao Brasil.

— É muito legal voltar para o Brasil. O povo é muito bom com a gente. Me sinto muito querida aqui. Estou muito feliz, me sinto em casa.

Brayelin Martínez, camisa 21, comemora ponto na estreia da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Jineiry Martínez, irmã de Brayelin, também jogou na equipe mineira. Elas compartilharam quadra entre as temporadas 2020/21 e 2022/23.

Os outros 'brasileiros' da República Dominicana

Além de Brenda e das irmãs Martínez, a ponteira Yonkaira Peña também já atuou no Brasil. A jogadora tem passagens pelo Sesc RJ Flamengo e pelo Minas.

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Já o técnico Marcos Kwiek é, de fato, brasileiro. Ele está à frente da seleção dominicana desde 2008 - até 2007, trabalhava na Seleção Brasileira - e foi responsável por criar a identidade da equipe, baseada na agressividade no ataque e na organização defensiva.

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