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Em 2025, Vegetti marcou quase o mesmo número de gols que todo o ataque do Vasco em 2026

Até o início de agosto do ano passado, Vegetti já havia marcado 21 gols; atacantes cruz-maltinos somam 22 em 2026

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 14:40
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Spinelli se lamenta durante jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão
Spinelli se lamenta durante jogo entre Vasco e Bragantino pelo Brasileirão (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)

A reformulação do ataque do Vasco ainda não produziu o efeito esperado em 2026. Após as saídas de Pablo Vegetti, Rayan e Philippe Coutinho, o setor ofensivo perdeu seus principais protagonistas e viu a produção despencar. O contraste fica evidente quando os números da temporada passada são colocados lado a lado com os atuais.

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Até 4 de agosto de 2025, Pablo Vegetti havia disputado 38 partidas como titular e marcado 21 gols pelo Cruz-Maltino, segundo dados do Sofascore. O argentino, sozinho, tinha praticamente a mesma produção de todos os atacantes do elenco vascaíno em 2026, que juntos somam apenas 22 gols na temporada.

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Vegetti, do Vasco, comemora seu contra o Fluminense pela Copa do Brasil
Vegetti, do Vasco, comemora seu contra o Fluminense pela Copa do Brasil (Foto: Affonso Andrade/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

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Os números mostram a dificuldade do Vasco em substituir seus principais goleadores. Vegetti, autor de 27 gols na temporada de 2025, foi negociado com o Cerro Porteño, do Paraguai. Rayan, que balançou as redes 20 vezes na última temporada, foi vendido ao Bournemouth, da Inglaterra. Já Philippe Coutinho, responsável por 11 gols, rescindiu amigavelmente seu contrato.

Atualmente, os atacantes do Vasco somam os seguintes números em 2026:

  1. Spinelli: 6 gols
  2. Andrés Gómez: 5 gols
  3. Brenner: 3 gols
  4. Adson: 3 gols
  5. Nuno Moreira: 2 gols
  6. David: 2 gols
  7. Matheus França: 1 gol

Ao todo, são 22 gols marcados pelos jogadores de ataque, sendo apenas 11 deles anotados por centroavantes.

Na tentativa de amenizar essas perdas, a diretoria investiu na contratação de Brenner, comprado junto à Udinese por 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões), em negociação conduzida a pedido do então técnico Fernando Diniz. A mudança no comando técnico, porém, alterou o cenário. Desde então, o camisa 20 ainda não conseguiu justificar o investimento. Em 26 partidas, marcou apenas três gols, deu uma assistência e desperdiçou dois pênaltis.

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Brenner Vasco
Admar Lopes, diretor de futebol do Vasco, ao lado de Brenner (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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Outro reforço para o setor foi Claudio Spinelli, contratado junto ao Independiente del Valle. Apesar de liderar a artilharia do Vasco na temporada, com seis gols em 25 jogos, o argentino ainda não se firmou como titular absoluto e alterna momentos de destaque com atuações discretas.

Vasco busca gols no mercado

Diante da baixa produção ofensiva, a diretoria voltou ao mercado em busca de novas opções. O alvo do momento é Facundo Colidio, do River Plate, atacante que pode atuar tanto centralizado quanto pelos lados do campo. A tendência é que o Vasco contrate dois jogadores para o setor nesta janela: um ponta e um centroavante.

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