Fluminense e Vasco buscam protagonistas em clássico decisivo na Copa do Brasil Equipes sofrem com momento ofensivo ruim após empate por 0 a 0 na ida

Fluminense e Vasco voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (5), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o empate por 0 a 0 na ida, a vaga nas quartas dependerá, entre outros fatores, da capacidade das equipes de encontrar protagonistas para um setor ofensivo que perdeu rendimento nas últimas semanas.

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Enquanto o Tricolor tenta recuperar a eficiência que marcou o período anterior à Copa do Mundo, o Cruz-Maltino aposta no retorno de peças importantes e em alternativas para resolver a dificuldade de transformar volume de jogo em gols. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

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Fluminense tenta recuperar eficiência e espera reação dos atacantes

O Fluminense chega ao clássico sem vencer desde a retomada das competições após a Copa do Mundo. São quatro empates consecutivos — contra Red Bull Bragantino, Grêmio, Bahia e Vasco — com apenas dois gols marcados. Os dois compromissos mais recentes terminaram em 0 a 0.

A queda de rendimento ofensivo fica mais evidente quando comparada ao período anterior à paralisação. Em maio, o time marcou 13 gols em nove partidas, média de 1,44 por jogo. Após a retomada, esse número caiu para 0,5 gol por partida. Nesse cenário, o Tricolor busca um jogador capaz de assumir o protagonismo no momento decisivo da temporada.

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Artilheiro da equipe em 2026, John Kennedy soma 14 gols, mas ainda não marcou desde a volta da Copa do Mundo. O atacante começou no banco diante do Bragantino e foi expulso após entrar em campo no segundo tempo. Ele cumpriu suspensão contra Grêmio e Bahia e retornou no primeiro duelo com o Vasco, quando desperdiçou alguma das principais oportunidades criadas pelo Fluminense.

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A expectativa também recai sobre Hulk. Contratado nesta janela, o camisa 7 iniciou como titular os três primeiros jogos após a paralisação e marcou apenas uma vez, de pênalti, no empate com o Grêmio. No clássico de ida, começou no banco de reservas e teve participação limitada durante o segundo tempo.

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Outro candidato a decidir é Canobbio. Vice-artilheiro do Fluminense na temporada com seis, ao lado de Kevin Serna e Savarino, uruguaio também perdeu oportunidades importantes na partida de ida e tenta transformar o volume ofensivo em participação direta no placar.

John Kennedy lamenta gol perdido em Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil de 2026 (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

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Vasco tem retorno importante e busca solução para ataque

Do lado do Vasco, a falta de poder de fogo preocupa a diretoria, que trabalha para anunciar reforços nos próximos dias com o objetivo de qualificar o setor ofensivo. Apesar da evolução defensiva desde a chegada de Pedro Emanuel, o ataque segue como problema da equipe: foram apenas quatro gols marcados nos últimos cinco jogos.

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Para o clássico decisivo, ainda não está definido quem começará como centroavante. Brenner, David e Claudio Spinelli disputam a vaga, mas nenhum conseguiu se firmar como referência ofensiva.

Spinelli é o artilheiro entre os três, com seis gols na temporada, enquanto David balançou as redes duas vezes e Brenner apenas uma. No jogo de ida, o camisa 7 iniciou entre os titulares, teve atuação discreta e acabou substituído por Brenner no segundo tempo.

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Diante desse cenário, boa parte da expectativa por gols recai sobre Thiago Mendes. Capitão da equipe, o volante divide a artilharia do Vasco em 2026 com Spinelli, ambos com seis gols. Ausente na partida de ida por suspensão, o camisa 5 retorna e reforça a equipe no confronto decisivo.

Outro nome que costuma participar diretamente das jogadas de gol é o colombiano Andrés Gómez. O atacante soma cinco gols e três assistências na temporada e tem sido uma das principais válvulas de escape da equipe pelos lados do campo.

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Pedro Emanuel também pode encontrar alternativas no banco de reservas. O lateral-direito Puma Rodríguez, utilizado até mesmo como ponta na última partida, tem números expressivos para a posição: são cinco gols e quatro assistências em 2026, mesmo alternando entre a titularidade e a reserva. Já o português Nuno Moreira, embora ainda não tenha repetido o desempenho de 2025, também pode ser uma opção para aumentar a criatividade ofensiva. Na atual temporada, o meia soma dois gols e três assistências.

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Thiago Mendes comemora gol pelo Vasco contra Independiente Medellín pela Sul-Americana (Foto: Pablo Porciuncula/ AFP)

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