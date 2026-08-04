Ex-Vasco, Palacios é alvo de investigação após operação contra tráfico de drogas Sogro do jogador foi preso durante investigações

O atacante chileno Carlos Palacios, ex-Vasco e atualmente no Boca Juniors, passou a ser alvo de investigação no Chile após uma grande operação policial contra o tráfico de drogas. As informações foram publicadas pelo jornal chileno Emol.

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A investigação é conduzida pela Brigada Antinarcóticos Metropolitana da Polícia de Investigações (PDI), que desarticulou quatro organizações criminosas responsáveis pelo transporte e distribuição de drogas do norte do Chile para a Região Metropolitana de Santiago.

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Durante a operação, foram apreendidos 1 tonelada, 480 quilos e 320 gramas de cocaína base, cloridrato de cocaína e cannabis, além de armas de fogo, veículos de luxo, dinheiro em espécie e outros bens. Segundo as autoridades chilenas, o material apreendido está avaliado em mais de 18 bilhões de pesos chilenos.

Drogas e armas aprendiadas na operação no Chile que envolveu o sogro de Carlos Palacios (Foto: Divulgação/Brigada Antinarcóticos Metropolitana da Polícia de Investigações)

Quatro pessoas foram presas preventivamente, entre elas Sebastián Soto Guerra, de 33 anos, sogro de Carlos Palacios. De acordo com o Emol, um dos mandados de busca foi cumprido em uma casa alugada pela filha de Soto, companheira de Palacios. O imóvel, segundo fontes ligadas à investigação, seria custeado financeiramente pelo jogador. No local, policiais encontraram drogas, armas e um veículo de luxo registrado em nome do atacante.

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Até o momento, não há acusação formal contra Carlos Palacios. As autoridades chilenas seguem investigando a possível relação do jogador com os bens encontrados durante a operação e seu eventual vínculo com os investigados.

Palacios no Vasco

Palacios foi o primeiro reforço da SAF do Vasco. Mesmo antes de a 777 Partners assumir oficialmente o controle do futebol do clube, o atacante chileno desembarcou em São Januário durante a Série B de 2022. O Vasco pagou cerca de 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 8,1 milhões na cotação da época) ao Internacional pela contratação, utilizando recursos de um empréstimo-ponte viabilizado para a transição ao modelo de SAF.

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Em campo, no entanto, o jogador não correspondeu às expectativas. Pelo Cruz-Maltino, disputou 24 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. Após uma passagem discreta, foi negociado com o Colo-Colo, onde recuperou o bom futebol e voltou a se destacar. O desempenho o levou ao Boca Juniors, equipe que defende atualmente.