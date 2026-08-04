Ex-Vasco, Palacios é alvo de investigação após operação contra tráfico de drogas
Sogro do jogador foi preso durante investigações
O atacante chileno Carlos Palacios, ex-Vasco e atualmente no Boca Juniors, passou a ser alvo de investigação no Chile após uma grande operação policial contra o tráfico de drogas. As informações foram publicadas pelo jornal chileno Emol.
➡️ Fluminense x Vasco: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
A investigação é conduzida pela Brigada Antinarcóticos Metropolitana da Polícia de Investigações (PDI), que desarticulou quatro organizações criminosas responsáveis pelo transporte e distribuição de drogas do norte do Chile para a Região Metropolitana de Santiago.
Durante a operação, foram apreendidos 1 tonelada, 480 quilos e 320 gramas de cocaína base, cloridrato de cocaína e cannabis, além de armas de fogo, veículos de luxo, dinheiro em espécie e outros bens. Segundo as autoridades chilenas, o material apreendido está avaliado em mais de 18 bilhões de pesos chilenos.
Quatro pessoas foram presas preventivamente, entre elas Sebastián Soto Guerra, de 33 anos, sogro de Carlos Palacios. De acordo com o Emol, um dos mandados de busca foi cumprido em uma casa alugada pela filha de Soto, companheira de Palacios. O imóvel, segundo fontes ligadas à investigação, seria custeado financeiramente pelo jogador. No local, policiais encontraram drogas, armas e um veículo de luxo registrado em nome do atacante.
➡️ Em 2025, Vegetti marcou quase o mesmo número de gols que todo o ataque do Vasco em 2026
Até o momento, não há acusação formal contra Carlos Palacios. As autoridades chilenas seguem investigando a possível relação do jogador com os bens encontrados durante a operação e seu eventual vínculo com os investigados.
Palacios no Vasco
Palacios foi o primeiro reforço da SAF do Vasco. Mesmo antes de a 777 Partners assumir oficialmente o controle do futebol do clube, o atacante chileno desembarcou em São Januário durante a Série B de 2022. O Vasco pagou cerca de 1,5 milhão de euros (aproximadamente R$ 8,1 milhões na cotação da época) ao Internacional pela contratação, utilizando recursos de um empréstimo-ponte viabilizado para a transição ao modelo de SAF.
📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco
Em campo, no entanto, o jogador não correspondeu às expectativas. Pelo Cruz-Maltino, disputou 24 partidas, marcou um gol e deu uma assistência. Após uma passagem discreta, foi negociado com o Colo-Colo, onde recuperou o bom futebol e voltou a se destacar. O desempenho o levou ao Boca Juniors, equipe que defende atualmente.
Tudo sobre
Futebol Internacional
Chelsea chega a 10 reforços e lidera gastos no futebol europeuHá 2 minutos
Futebol Internacional
Vini Jr quebra o silêncio após retorno ao Real MadridHá 2 minutos
Copa do Mundo
Cidades-sede dos EUA cobram FIFA por promessa milionária feita para a Copa do Mundo de 2026Há 19 minutos
Futebol Internacional
Premier League tem recorde de novos técnicos em início de temporadaHá 1 hora
Futebol Feminino
Kerolin é anunciada pelo Barcelona e se torna maior transferência do clube no femininoHá 1 hora
Futebol Internacional
Espanha define volta após título mundial e fecha 2026 contra a InglaterraHá 1 hora
Mais LANCE!