Ex-Vasco, Evander marca golaço em Cincinnati x Pachuca; veja
Meia brasileiro amplia sequência inspirada na MLS e alcança marca histórica de participações em gols
Evander voltou a ser decisivo pelo Cincinnati FC. O ex-meia do Vasco marcou um golaço na vitória sobre o Pachuca por 3 a 1 pela Leagues Cup e manteve a fase inspirada vivida na temporada da MLS, onde também entrou para a história da competição ao alcançar 100 participações em gols na temporada regular. Veja o gol abaixo:
Evander with a brilliant strike and Cincy are level with Pachuca!— Major League Soccer (@MLS) August 5, 2026
📺 FS1 & Apple TV: https://t.co/p9WPSb57s7 pic.twitter.com/C56y1ZVFWA
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Brasileiro vive grande fase nos Estados Unidos
Com o gol diante do Pachuca, Evander deu sequência ao excelente momento que atravessa no futebol norte-americano. Nos últimos 13 jogos, o brasileiro soma 13 gols e nove assistências, números que chamaram a atenção de torcedores nas redes sociais.
Recentemente, o meia também atingiu uma marca expressiva na MLS. Com 52 gols e 48 assistências em 104 partidas, tornou-se o quinto jogador mais rápido da história da liga a alcançar 100 participações diretas em gols na temporada regular.
A lista é liderada por Lionel Messi, que chegou ao feito em 69 jogos, seguido por Sebastian Giovinco (95), Robbie Keane (96) e Carlos Vela (98).
Torcedores elogiam desempenho
O desempenho de Evander repercutiu entre torcedores estrangeiros, que destacaram o nível apresentado pelo brasileiro na MLS.
Entre os comentários publicados nas redes sociais, alguns afirmaram que o meia tem qualidade para atuar nas principais ligas da Europa, enquanto outros classificaram o golaço marcado como "impressionante".
Revelado pelo Vasco, Evander deixou o futebol brasileiro ainda jovem e, após passagens pelo futebol europeu, consolidou-se como um dos principais destaques da MLS com a camisa do Cincinnati FC.
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