Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Ex-Vasco, Evander marca golaço em Cincinnati x Pachuca; veja

Meia brasileiro amplia sequência inspirada na MLS e alcança marca histórica de participações em gols

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 22:56
Favorite o Lance! no Google
Evander é um dos principais jogadores do FC Cincinnati, da MLS
Evander é um dos principais jogadores do FC Cincinnati, da MLS (Foto: Omar Vega/Getty Images/AFP)

Evander voltou a ser decisivo pelo Cincinnati FC. O ex-meia do Vasco marcou um golaço na vitória sobre o Pachuca por 3 a 1 pela Leagues Cup e manteve a fase inspirada vivida na temporada da MLS, onde também entrou para a história da competição ao alcançar 100 participações em gols na temporada regular. Veja o gol abaixo:

➡️ Ex-Vasco vence Thomas Müller em torneio individual da MLS

Brasileiro vive grande fase nos Estados Unidos

Com o gol diante do Pachuca, Evander deu sequência ao excelente momento que atravessa no futebol norte-americano. Nos últimos 13 jogos, o brasileiro soma 13 gols e nove assistências, números que chamaram a atenção de torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

Recentemente, o meia também atingiu uma marca expressiva na MLS. Com 52 gols e 48 assistências em 104 partidas, tornou-se o quinto jogador mais rápido da história da liga a alcançar 100 participações diretas em gols na temporada regular.

A lista é liderada por Lionel Messi, que chegou ao feito em 69 jogos, seguido por Sebastian Giovinco (95), Robbie Keane (96) e Carlos Vela (98).

continua após a publicidade
Evander é um dos principais jogadores do FC Cincinnati, da MLS
Evander é um dos principais jogadores do FC Cincinnati, da MLS (Foto: Omar Vega/Getty Images/AFP)

Torcedores elogiam desempenho

O desempenho de Evander repercutiu entre torcedores estrangeiros, que destacaram o nível apresentado pelo brasileiro na MLS.

Entre os comentários publicados nas redes sociais, alguns afirmaram que o meia tem qualidade para atuar nas principais ligas da Europa, enquanto outros classificaram o golaço marcado como "impressionante".

Revelado pelo Vasco, Evander deixou o futebol brasileiro ainda jovem e, após passagens pelo futebol europeu, consolidou-se como um dos principais destaques da MLS com a camisa do Cincinnati FC.

continua após a publicidade
Evander foi revelado pelo Vasco da Gama
Evander foi revelado pelo Vasco da Gama (Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
FIFA announces Arsene Wenger as Chief of Global Football Development

Futebol Internacional

Arsène Wenger diz não ter compactuado com plano de Infantino

Há 25 minutos
Rômulo em ação pelo Chengdu Rongcheng, da China

Futebol Internacional

Ex-Bahia abre o jogo sobre futuro e prioriza clube na China em 2026

Há 1 hora
Salah comemora gol marcado pelo Egito sobre a Costa do Marfim, na Copa Africana de Nações

Futebol Internacional

Salah encaminha acordo com novo time após deixar o Liverpool

Há 3 horas
Jogadores do Lyon comemorando gol na Champions League

Futebol Internacional

Lyon perde na Champions, e jornal aponta falta de Endrick como motivo

Há 4 horas
Enner Valencia perdeu uma chance inacreditável em Equador x Curaçao. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Futebol Internacional

Sem clube, Enner Valencia negocia acordo com gigante sul-americano

Há 4 horas
Gustavo Garcia em treino do Famalicão

Futebol Internacional

Ex-Palmeiras, Gustavo Garcia projeta nova temporada pelo Famalicão

Há 4 horas
Mais LANCE!
Primeiras atividades de Paulo Victor com a Seleção Sub-20 serviram para observações e introduções de conceitos

Seleção Brasileira Sub-20 inicia preparação na Granja Comary com foco no Sul-Americano

Memphis Depay durante treinamento no Corinthians

Espanhóis repercutem supostas exigências de Memphis ao Corinthians: 'Enlouqueceu'

Rick comemora gol marcado pelo Talleres sobre o Platense, pelo Torneio Clausura

Rick brilha em goleada do Talleres e elogia Jorge Sampaoli

Ruggeri em apresentação no Atlético de Madrid

Aston Villa mira lateral do Atlético de Madrid para substituir Digne

Rayan, ex-Vasco, em ação pelo Bornemouth (Foto: Reprodução/X)

Time de Rayan vence por 10 a 1, e ex-Vasco passa em branco

Ídolo do Milan, Franco Baresi foi velado nesta terça-feira (4)

Torcedores e ídolos do Milan comparecem ao velório de Baresi

Gabi Nunes assinou com o Orlando Pride até o fim de 2026. (Orlando Pride/Divulgação)

Gabi Nunes é anunciada pelo Orlando Pride e jogará com Marta, Luana, Angelina e Rafaelle

Alisson e Pedrinho (reprodução Shakhtar)

Cria do Atlético inicia temporada em alta no futebol europeu

Newerton em ação pelo Shakthar Donestk

Ex-São Paulo, Newerton traça metas após título com Shakhtar Donetsk

Proposta da Fifa para criação de empresa para comercializar direitos da Copa do Mundo com investidores privados

Conheça a proposta que levou a Uefa a tentar tornar a Fifa ingovernável

Yan Couto em apresentação à Seleção Brasileira nos Estados Unidos

Yan Couto deixa Dortmund e se acerta com clube italiano

Henderson apresentado pelo Chelsea

Chelsea chega a 10 reforços e lidera gastos no futebol europeu

Vini Jr faz trabalho na academia durante pré-temporada com o Real Madrid

Vini Jr quebra o silêncio após retorno ao Real Madrid