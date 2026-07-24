Vasco mantém estratégia no mercado, mas enfrenta dificuldades para fechar reforços Cruz-Maltino prioriza contratações com opção de compra obrigatória por metas

O Vasco segue encontrando dificuldades para reforçar o elenco na atual janela de transferências. Até o momento, o único jogador anunciado pelo clube foi o lateral-esquerdo Paulinho, contratado sem custos após assinar um pré-contrato em fevereiro deste ano. Enquanto tenta reagir na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, a diretoria mantém a mesma estratégia utilizada nas últimas janelas sob o comando do diretor de futebol Admar Lopes.

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O Lance! apurou que, neste momento, o planejamento do Vasco continua baseado em contratações por empréstimo, com cláusulas de metas que tornam obrigatória a compra do atleta ao fim do vínculo. Os valores da aquisição são previamente fixados, enquanto os gatilhos costumam ser considerados acessíveis, oferecendo maior segurança ao clube vendedor de que a negociação será concretizada no futuro.

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Esse modelo foi utilizado recentemente em outras movimentações do departamento de futebol desde a chegada de Admar Lopes e segue sendo o caminho mais viável diante da situação financeira vivida pelo clube. O cenário pode sofrer alterações ao longo da janela, mas, neste momento, esta é a estratégia adotada pela diretoria.

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Apesar do planejamento definido, o Vasco tem encontrado obstáculos importantes no mercado. Ainda segundo a apuração, diversos clubes demonstram cautela para negociar com o Cruz-Maltino em razão da instabilidade institucional vivida nas últimas semanas.

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A decisão judicial que afastou temporariamente o presidente Pedrinho da gestão da SAF, mesmo revertida poucos dias depois, gerou insegurança entre potenciais parceiros de negociação. A situação se soma ao desgaste provocado pela crise envolvendo a 777 Partners, deixando o Vasco com uma imagem de maior risco no mercado internacional.

Um dos casos é o da negociação por Nelson Deossa, do Real Betis. O clube espanhol solicitou garantias financeiras para avançar nas tratativas, mas, mesmo após o envio da documentação pelo Vasco, ainda mantém ressalvas em razão do histórico recente do clube.

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Nelson Deossa em campo pelo Real Bétis no amistoso contra o Real Oviedo (Foto: Reprodução)

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No momento, Deossa é a negociação mais avançada da diretoria. O meio-campista colombiano é visto como prioridade para reforçar o setor de criação da equipe comandada por Pedro Emanuel. No entanto, as conversas seguem sem desfecho, já que o Betis ainda não deu sinal verde para concluir a operação, mantendo a postura cautelosa diante das garantias apresentadas pelo Cruz-Maltino.

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