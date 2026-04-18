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Vasco faz homenagens a Roberto Dinamite em São Januário na partida contra o São Paulo

Maior ídolo da histtória do Cruz-Maltino completaria 72 anos na última segunda-feira (13)

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/04/2026
18:32
Atualizado há 2 minutos
Flâmula em homenagem a Roberto Dinamite utilizada na partida entre Vasco x São Paulo (Foto: Matheus Lima/Vasco)
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Além da partida entre Vasco e São Paulo, a noite de sábado em São Januário foi marcada por emoção e saudade com uma série de homenagens a Roberto Dinamite, maior ídolo da história do Vasco. O clube preparou uma série de ações para celebrar o legado do ex-atacante, que faleceu em janeiro de 2023 e teria completado 72 anos na última segunda-feira (13).

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Maior artilheiro da história do Vasco e recordista de partidas com a camisa cruz-maltina, Roberto Dinamite segue como uma referência eterna para o clube e para a torcida. As homenagens foram realizadas ao longo da noite em São Januário e reforçaram a conexão entre o ídolo e a história vascaína.

Antes da bola rolar, o estádio recebeu ações especiais em tributo ao ex-jogador, em um clima de reverência e memória. A iniciativa fez parte de uma programação organizada pelo clube para manter vivo o legado de um dos maiores nomes do futebol brasileiro.

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Homenagens a Roberto Dinamite na partida entre Vasco x São Paulo (Foto: Dikrah Sahagian/Vasco)
Homenagens a Roberto Dinamite na partida entre Vasco x São Paulo (Foto: Dikrah Sahagian/Vasco)

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Confira as homenagens a Roberto Dinamite no jogo entre Vasco e São Paulo

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