Sforza, Loide e Estrella: como está o desempenho dos sete jogadores emprestados pelo Vasco

Nesta temporada, o Vasco tem sete jogadores emprestados, espalhados entre o futebol brasileiro e o exterior. A ideia do clube quando os atletas foram cedidos era principalmente aliviar a folha salarial e, em alguns casos, dar rodagem a jogadores que não teriam oportunidade no elenco principal. Porém, até o momento, poucos têm conseguido atuar com frequência — e o cenário geral é mais irregular do que positivo.

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Juan Sforza – Talleres (Argentina)

O volante Juan Sforza é um dos jogadores da lista que melhor tem desempenhado. No Talleres, o volante se firmou rapidamente e vem tendo sequência: são 14 jogos, com 12 como titular. O jogador chegou ao clube no final de janeiro e já atuou em 14 partidas, sendo titular em 12. No campeonato nacional, o clube de Córdoba ocupa a quinta colocação do grupo A. Sforza está emprestado até o final da temporada com seu passe fixado. O volante de 24 anos tem contrato até o final de 2028 com o Gigante da Colina

Guilherme Estrella – CRB

O Vasco optou por emprestar Estrella com o objetivo de dar mais rodagem ao promissor meia de 21 anos antes de consolidá-lo tecnicamente no elenco principal do Gigante da Colina. Nas últimas duas temporadas, o jogador enfrentou problemas recorrentes no joelho, especialmente no menisco, o que comprometeu sua sequência e evolução dentro do clube.

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Atualmente no CRB, o jovem vem tendo mais oportunidades: já disputou 11 partidas e contribuiu com uma assistência, mostrando sinais de recuperação e ganho de ritmo. O empréstimo é válido até o fim de novembro, quando se encerra a Série B. Após esse período, Estrella deve retornar ao Vasco, com quem mantém contrato até o final de 2027.

Guilherme Estrella em campo pelo CRB (Foto: Lucca Morais/CRB)

Lyncon – CRB

Outro jogador do Vasco emprestado ao CRB para a disputa da Série B é o zagueiro Lyncon. Diferentemente de Estrella, o defensor de 20 anos teve poucas oportunidades até aqui e disputou apenas uma partida desde sua chegada ao clube alagoano. Com contrato com o CRB válido até o fim de novembro — mesma data em que se encerra seu vínculo com o Cruz-Maltino —, a tendência é que o jogador não tenha o contrato renovado.

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Loide Augusto – Çaykur Rizespor (Turquia)

Entre os jogadores emprestados pelo Cruz-Maltino, este é quem mais vem se destacando. Pelo Çaykur Rizespor, da Turquia, já soma 21 partidas e sete participações diretas em gols — sendo três gols e quatro assistências.

O contrato de empréstimo não prevê opção de compra. Assim, ao término do vínculo, no fim de junho, o jogador deve retornar ao Vasco, a menos que o Rizespor negocie uma extensão do empréstimo ou avance por uma transferência em definitivo.

GB – Fortaleza

Após um início promissor, com uma assistência logo na estreia, GB perdeu espaço e pouco tem atuado pelo Fortaleza. Até o momento, o jogador entrou em campo apenas em competições como a Copa do Brasil, o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste — ainda não fez sua estreia na Série B. No total, soma apenas três partidas e cerca de 75 minutos jogados pelo Leão.

GB está emprestado pelo Vasco ao Fortaleza até o final de 2026 (Foto: Caio Rocha/Ofotográfico/Folhapress)

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Benjamín Garré – Aris Saloniki (Grécia)

Emprestado ao Aris Saloniki, da Grécia, em fevereiro de 2026, Garré vem sendo peça importante da equipe e se firmou como titular. Em oito partidas disputadas, marcou dois gols em 483 minutos em campo. No cenário do campeonato nacional, o Aris ocupa a quarta e última colocação do grupo B, somando 16 pontos em 27 jogos. O ponta está emprestado até o fim da atual temporada e tem o passe fixado em contrato. No Vasco, Garré possui vínculo válido até o final de 2027.

Riquelme – Panserraikos (Grécia)

O jogador ainda não fez sua estreia no futebol grego, embora tenha sido relacionado para oito das dez partidas possíveis desde sua chegada. O contrato de empréstimo é válido até o fim de junho, enquanto seu vínculo com o Vasco se estende até o final de 2026. No momento, o atleta não faz parte dos planos nem do clube grego nem do clube carioca.

No balanço geral, o Vasco vê poucos casos realmente positivos entre os emprestados. Sforza, Loide, Garré e Estrella conseguem melhores resultados, enquanto os demais ainda lutam por espaço — ou sequer entram em campo. A estratégia de empréstimos, até aqui, tem retorno limitado dentro das quatro linhas.

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