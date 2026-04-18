O ano de 2003 ficou marcado na história do futebol brasileiro como o início da era dos pontos corridos. Naquela edição pioneira, a 28ª rodada reservou um duelo de gigantes no Estádio de São Januário que testaria o coração dos torcedores. No dia 24 de agosto de 2003, Vasco e São Paulo protagonizaram um confronto épico, recheado de alternativas táticas e decidido pelo brilhantismo individual de dois dos maiores atacantes daquela geração: Edmundo e Luís Fabiano. O Lance! relembra Vasco 3 x 2 São Paulo no Brasileirão 2003.

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A partida começou com a tensão característica dos grandes clássicos. O São Paulo, sob o comando de Roberto Rojas, tentava controlar o meio-campo com a qualidade de Fábio Simplício e as subidas de Gustavo Nery. Do outro lado, o Vasco, dirigido por Mauro Galvão, apostava na mística da Colina Histórica e na liderança de Edmundo, que mesmo visivelmente desgastado fisicamente, não se omitia do jogo. O placar só foi inaugurado aos 41 minutos da etapa inicial, quando o volante Beto aproveitou uma oportunidade para colocar o Cruzmaltino na frente.

Um segundo tempo eletrizante e a mística do "Animal"

Se a primeira etapa foi de muito estudo, os últimos 45 minutos foram um verdadeiro deleite para os amantes do futebol ofensivo. Em apenas 16 minutos, as redes balançaram quatro vezes. Logo aos 5 minutos, Luís Fabiano empatou para o Tricolor em cobrança de pênalti. O Vasco não se abateu e retomou a liderança aos 17 minutos com o zagueiro Henrique. Porém, a alegria da torcida da casa durou apenas 60 segundos, já que Luís Fabiano, em tarde inspirada, voltou a igualar o marcador logo no lance seguinte.

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Foi nesse cenário de incerteza que a estrela de Edmundo brilhou com intensidade máxima. Atuando no sacrifício devido a dores musculares, o "Animal" assumiu a responsabilidade aos 21 minutos da etapa final. Em uma falta marcada na entrada da área — quase sobre a linha, o que gerou polêmica na época —, Edmundo desferiu uma cobrança magistral que venceu Rogério Ceni. O terceiro gol vascaíno foi o golpe final em um São Paulo que lutou até o fim, mas não conseguiu superar a noite inspirada do ídolo cruzmaltino.

Aquela vitória por 3 a 2 em São Januário não apenas garantiu três pontos importantes para o Vasco na tabela de classificação, mas reafirmou a importância da experiência e da idolatria em momentos de pressão. Para o São Paulo, restou a boa atuação de seu centroavante, mas a frustração de sair do Rio de Janeiro sem pontos em um jogo onde a eficácia de Edmundo fez toda a diferença.

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Melhores momentos

Assista aos gols e aos lances capitais desse confronto histórico no vídeo abaixo:

Ficha técnica - Vasco 3 x 2 São Paulo no Brasileirão 2003

Competição: Campeonato Brasileiro de 2003 – Fase Única (28ª rodada) Data: 24 de agosto de 2003 Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ) Público: 6.137 espectadores Árbitro: Carlos Eugênio Simon (RS) Gols: Beto (41' do 1ºT), Henrique (17' do 2ºT) e Edmundo (21' do 2ºT) para o Vasco; Luís Fabiano (5' e 18' do 2ºT) para o São Paulo

Escalações:

Vasco: Fábio; Wescley (Ozéia), Henrique e Wellington Monteiro; Bruno Lazaroni, Beto, Da Silva, Donizete e Régis Pitbull; Edmundo. Técnico: Mauro Galvão.

São Paulo: Rogério Ceni; Léo Moura, Jean e Diego Lugano; Fabiano, Gustavo Nery, Carlos Alberto, Fábio Simplício e Adriano; Rico e Luís Fabiano. Técnico: Roberto Rojas.