No dia 19 de novembro de 2000, o Estádio de São Januário foi palco de um confronto marcante entre dois gigantes do futebol brasileiro. Pela 34ª rodada da primeira fase da Copa João Havelange — o Campeonato Brasileiro daquele ano —, Vasco e São Paulo se enfrentaram em uma situação peculiar: ambos já haviam carimbado o passaporte para o mata-mata da competição. O que se viu em campo, no entanto, não foi um jogo de "compadres", mas sim um atropelo tático e técnico do Tricolor Paulista sobre o Cruz-Maltino. O Lance! relembra Vasco 0 x 4 São Paulo no Brasileirão 2000.

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Com a classificação assegurada, os técnicos Oswaldo de Oliveira e Levir Culpi optaram por formações mistas, poupando peças fundamentais para o desgaste dos jogos decisivos que viriam a seguir. Contudo, a garotada do São Paulo entrou com fome de jogo. O grande nome da tarde foi o volante Fábio Simplício, que dominou o setor central e mostrou eficiência ofensiva para abrir o caminho da vitória tricolor ainda na primeira etapa.

Um passeio do São Paulo em território carioca

O domínio são-paulino começou a ser desenhado logo aos 19 minutos de jogo. Fábio Simplício aproveitou a oportunidade para abrir o placar e, apenas dez minutos depois, aos 29, ele mesmo ampliou a vantagem, deixando a torcida vascaína atônita em São Januário. O São Paulo se impunha com trocas de passes rápidas e uma transição ofensiva que encontrava muitos espaços na defesa reserva do time da casa.

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Na volta para o segundo tempo, o panorama não mudou. O Vasco tentava reagir com Pedrinho e Felipe, mas a organização do São Paulo era superior. Aos 19 minutos da etapa final, a sorte também virou as costas para os cariocas: o lateral Valkmar acabou marcando um gol contra, consolidando o 3 a 0. Para fechar a conta, aos 38 minutos, o volante Beto balançou as redes e selou a goleada histórica por 4 a 0.

O destino do futuro campeão

Curiosamente, apesar do duro golpe sofrido em casa, aquela derrota não abalou os planos do Vasco para o restante da temporada. Embalado por nomes como Romário e Juninho Pernambucano, o Gigante da Colina cresceu nos mata-matas e terminou aquele ciclo como o grande campeão brasileiro, derrotando o São Caetano na polêmica final realizada em janeiro de 2001. Já para o São Paulo, a vitória serviu para mostrar a força de sua base, embora o time tenha caído nas fases seguintes da competição.

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Melhores momentos

Você pode assistir aos gols e lances importantes dessa goleada tricolor através do vídeo abaixo:

Ficha técnica - Vasco 0 x 4 São Paulo no Brasileirão 2000

Competição: Campeonato Brasileiro (Copa João Havelange) de 2000 – Primeira Fase (34ª rodada) Data: 19 de novembro de 2000 Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro (RJ) Público: 5.762 pagantes Árbitro: Carlos Eugênio Simon (RS) Gols: Fábio Simplício (19' e 29' do 1ºT); Valkmar (contra, 19' do 2ºT) e Beto (38' do 2ºT)

Escalações:

Vasco: Helton; Maricá, Odvan, Alexandre Torres (Mauro Galvão) e Valkmar; Nasa, Paulo Miranda, Juninho Paulista (Felipe) e Zezinho; Pedrinho e Alex Oliveira. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

São Paulo: Rogério Ceni; Pimentel, Jean, Rogério Pinheiro e Gustavo Nery; Alexandre, Fábio Simplício (Axel), Carlos Miguel (Beto) e Souza (Júlio Baptista); França e Ilan. Técnico: Levir Culpi.